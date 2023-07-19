«День дестабилизации»: протестующих в Израиле разгоняли водомётами

Так завершился в Тель-Авиве так называемый «День дестабилизации». Протестующих, которые продолжают выступать против судебной реформы Биньямина..
Дата загрузки: 2023-07-20
Так завершился в Тель-Авиве так называемый «День дестабилизации». Протестующих, которые продолжают выступать против судебной реформы Биньямина Нетаньяху, разгоняли водомётами и с помощью конной полиции.
С самого утра вторника демонстранты заблокировали не менее пяти больших шоссе. Они также провели забастовки на главных железнодорожных станциях в вечерний час-пик, а ещё зашли на территорию Фондовой биржи в Тель-Авиве, разбрасывая фальшивые деньги как символ коррупции.
По данным полиции, арестовали не менее 45 человек.
Протестующие утверждают, что реформа станет шагом в сторону от демократии.
[Моше Перлмуттер, студент]:
«Мы боремся за наши права, и мы боремся за то, чтобы другие люди могли иметь права. Мы боремся за лучшую страну и за справедливость».
Премьер-министр Нетаньяху и его Кабинет говорят, что сейчас ветви власти в стране не сбалансированы, и у Верховный суд слишком влияет на политику. При этом большинство судей поддерживают либеральные взгляды и нередко отменяют важные решения властей.
Консервативный блок Нетаньяху хочет вернуть Кнессету право принимать закон даже после его отмены Верховным судом, а также сделать более прозрачной систему назначения судей.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Поскольку государство принадлежит всем нам, мы понимаем, что часть общества обеспокоена изменениями, которые, по их мнению, повлияют на характер государства. Вот почему я хочу подчеркнуть, что мы привержены сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство, свободное и открытое, в котором правит большинство и есть гражданские права».
Премьер надеется принять изменения перед 30 июля, когда Кнессет отправится на каникулы.
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