Как собак с тяжёлой судьбой готовят в новые семьи

Это Годо. Он лишился лапы, попав под машину. Но теперь он в надёжных руках. Его не..

Это Годо. Он лишился лапы, попав под машину. Но теперь он в надёжных руках. Его не только вылечили, но и готовят на усыновление в новый дом.

Годо тренирует полицейский кинолог, который работает в этом уникальном приюте для животных в Мехико.

Сюда попадают собаки с самыми тяжёлыми судьбами.

[Хосе Даниэль Гарфиес, ветеринар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Обычно к нам поступают собаки, которых сбила машина, с травмами конечностей. А также пострадавшие от жестокого обращения, ослабленные из-за недоедания. Мы заботимся о них. Даём лекарства и кормим. Иногда им нужен специальный корм, и мы даём его. Ко всем проявляем любовь, которой им так не хватало. Для них это самое главное».

Собакам с физическими и психическими травмами труднее найти любящих хозяев. Задача приюта – реабилитировать животных, чтобы они могли жить в новой семье.

[Армандо Гарсия, работник приюта]:

«Мы гарантируем, что животные из нашего приюта после периода социализации могут общаться с детьми, взрослыми и пожилыми людьми. У них также нет проблем с общением с другими собаками».

В этом году приют спасли уже более 130 собак. Владельцы планируют расширить его площадь, чтобы иметь возможность одновременно содержать более 200 животных. Ведь на улицах Мексики ещё много псов, которым нужна помощь.

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