Праздничное пиршество устроили боливийцы на кладбище недалеко от Ла-Паса. Так здесь отмечают День мёртвых. Он следует..

Боливийцы устроили пиршество на кладбище в День мёртвых

Праздничное пиршество устроили боливийцы на кладбище недалеко от Ла-Паса. Так здесь отмечают День мёртвых. Он следует за Днём всех святых.

Боливийцы приносят к могилам умерших родственников фрукты, выпечку, сладости и другие угощения. Могилу украшают гирляндами и подношениями. Ритуал сопровождается фольклорной музыкой и танцами.

[житель Керани]:

«В каждой семье в день всех усопших поминают умерших – это наша традиция. Мы молимся, печём к празднику хлебные фигурки и покупаем сахарный тростник».

В этот день боливийцы также сооружают своеобразные алтари, которые ставят дома. Алтарь тоже украшают цветами, хлебными фигурками, фруктами и свечами. К композиции добавляют какие-нибудь вещи, принадлежавшие умершему. В центре алтаря ставят фотографию.

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Боливийцы верят, что в День мёртвых души умерших родственников возвращаются на землю. Им нужна любовь и поддержка живых. Праздник помогает людям сохранить связь с усопшими и не забывать о них.

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