«У меня три раза угнали машину»: в американском Окленде протестуют против преступности

Протестуют против всплеска преступности. В городе Окленд американского штата Калифорния около 100 работников разных предприятий вышли..
Дата загрузки: 2023-09-28
Здесь работники и директора местных ресторанов, круглосуточных магазинов, заправок и других компаний. Они говорят, что постоянно страдают от вооружённых ограблений и насилия на улицах.
[Карл Чан, владелец бизнеса]:
«Мы просим принять меры безопасности на всех уровнях правительства: в городе, округе, штате и федеральном правительстве. Нам нужна ваша помощь».
Хенос Хайле руководит компанией. С 2018 года у него трижды угнали рабочий автомобиль.
Первый раз это произошло в ноябре 2018 года. Фургон украли со стоянки в центре города. Позже его нашли, но все инструменты Хеноса пропали.
Второй раз угон произошёл месяц спустя. Фургон также украли в центре. Позже его нашли, но снова без инструментов.
Третий раз машину угнали в октябре 2022 года со стоянки у магазина в западном Окленде. Пока его так и не нашли.
Хенос тоже присоединился к забастовке владельцев бизнеса.
[Хенос Хайле, владелец бизнеса]:
«Честно говоря, когда что-то происходит, я просто ищу выход. Но как мне решить эту проблему? Я уже не надеюсь, что чиновники нам помогут».
Особенно людей возмущает то, что власти города Окленд обязаны возмещать убытки в случае подобных краж для поддержания бизнеса. Однако пока выплаты постоянно задерживают.
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