Протестуют против всплеска преступности. В городе Окленд американского штата Калифорния около 100 работников разных предприятий вышли..

«У меня три раза угнали машину»: в американском Окленде протестуют против преступности

Протестуют против всплеска преступности. В городе Окленд американского штата Калифорния около 100 работников разных предприятий вышли на забастовку. Они требуют от властей города решить проблему безопасности.

Здесь работники и директора местных ресторанов, круглосуточных магазинов, заправок и других компаний. Они говорят, что постоянно страдают от вооружённых ограблений и насилия на улицах.

[Карл Чан, владелец бизнеса]:

«Мы просим принять меры безопасности на всех уровнях правительства: в городе, округе, штате и федеральном правительстве. Нам нужна ваша помощь».

Хенос Хайле руководит компанией. С 2018 года у него трижды угнали рабочий автомобиль.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Первый раз это произошло в ноябре 2018 года. Фургон украли со стоянки в центре города. Позже его нашли, но все инструменты Хеноса пропали.

Второй раз угон произошёл месяц спустя. Фургон также украли в центре. Позже его нашли, но снова без инструментов.

Третий раз машину угнали в октябре 2022 года со стоянки у магазина в западном Окленде. Пока его так и не нашли.

Хенос тоже присоединился к забастовке владельцев бизнеса.

[Хенос Хайле, владелец бизнеса]:

«Честно говоря, когда что-то происходит, я просто ищу выход. Но как мне решить эту проблему? Я уже не надеюсь, что чиновники нам помогут».

Особенно людей возмущает то, что власти города Окленд обязаны возмещать убытки в случае подобных краж для поддержания бизнеса. Однако пока выплаты постоянно задерживают.

Короткая ссылка на эту страницу: