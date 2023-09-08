Протест «за» судебную реформу в Израиле прошёл в Иерусалиме

Сторонники правоцентристской коалиции Израиля вышли на демонстрацию в поддержку правительства. Это непривычное зрелище для страны, которую..

Сторонники правоцентристской коалиции Израиля вышли на демонстрацию в поддержку правительства. Это непривычное зрелище для страны, которую в последние месяцы раздирали выступления против судебной реформы.

Эти демонстранты, наоборот, изменения поддерживают. Они говорят, что реформа должна сбалансировать ветви власти и лишить Верховный суд чрезмерных прав.

[протестующий]:

«Вы здесь видите демонстрацию в поддержку базовой реформы судебной системы для того, чтобы привести демократию в соответствие с её сутью, а не в соответствие с идеями левой элиты». [протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы пришли сегодня, чтобы сказать не только Верховному суду, но и нашим лидерам, что у Верховного суда нет права аннулировать основные правила, которые принимает наш парламент. Если Верховный суд отменяет законы парламента, значит он диктатор».

Противники реформы утверждают, что она станет ударом по демократии. Впрочем, сторонники, наоборот, говорят, что благодаря ей демократия будет восстановлена.

Изменения предусматривают, что вето Верховного суда может быть преодолено парламентским большинством в 61 голос. А судьи, наоборот, смогут отменять законы не простым большинством, а по особой процедуре.

Также вводятся публичные слушания кандидатов в Верховный суд в законодательной комиссии парламента.

В конце июля Кнессет одобрил первую часть законопроекта о судебной реформе. После этого протесты против реформы активизировались.

Короткая ссылка на эту страницу: