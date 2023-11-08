Беженцы из Судана сообщают о новой волне убийств на этнической почве

О новой волне убийств на этнической почве в Западном Дарфуре сообщили беженцы из Судана. По их..

О новой волне убийств на этнической почве в Западном Дарфуре сообщили беженцы из Судана. По их словам, на людей из племени масалит напали арабские ополченцы и боевики военизированной организации «Силы быстрого реагирования», которая воюет с суданской армией.

Инцидент произошёл в Эль-Генейне, где находятся армейская база и лагерь для переселенцев. Повстанцы напали на район Ардмата в конце октября.

[Набила Абдель Рахман, беженка из Судана]:

«В Ардмате наших людей убивают и вынуждают бежать. Детей режут, у женщин отнимают деньги и имущество, и они не могут убежать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мне сказали, что моего брата убили, и мы не знаем, где он. Я, моя мать и дети моей сестры приехали (в Чад). Мы не знаем, где мой отец, не смогли его найти. Они всё сожгли, всё забрали. Мы ничего с собой не взяли». [Набила Адам, беженка из Судана]:

«Я потеряла мать, отца и братьев».

Из Судана в соседний Чад ежедневно бегут несколько тысяч человек. Сотрудники ООН в Чаде говорят, что ожидали больше беженцев. Но многим не удаётся перейти границу, поскольку повстанцы требуют денег за проход.

Гражданская война в Судане началась в апреле этого года. Причиной стал конфликт между Переходным суверенным советом и «Силами быстрого реагирования». Группировка раньше выступала на стороне суданских вооружённых сил. Когда встал вопрос об интеграции СБР в состав армии, представители организации отказались подчиняться.

Война вызвала серьёзный гуманитарный кризис в стране. Более шести миллионов человек были вынуждены покинуть дома и поселиться во временных лагерях. 730 тысяч бежали за границу, из них полмиллиона – в Чад.

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