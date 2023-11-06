Весёлый парад в честь Дня мёртвых устроили в Мексике

По-своему элегантная, но уже мёртвая. Знаменитая усопшая «Катрина» – главный персонаж на этом параде в Мехико...
Дата загрузки: 2023-11-07
По-своему элегантная, но уже мёртвая. Знаменитая усопшая «Катрина» – главный персонаж на этом параде в Мехико. Он посвящён Дню мёртвых.
Во время праздника мексиканцы вспоминают умерших родственников и радуются продолжению жизни. Эта традиция сохранилась с доиспанской эпохи.
[Эсмеральда Кортес, участница парада]:
«Это повторная встреча со смертью. И, прежде всего, это мысль о том, что есть жизнь после смерти. Смерть – это лишь маленький шаг вперёд. И мы остаёмся живыми в мыслях наших близких».
[Эрика Серрато, зрительница]:
«Мне нравится. Это захватывающе. Яркие цвета, радость, символ смерти – мне всё понравилось».
[Андреа Овалле, зрительница]:
«Раньше я видела парад в интернете и социальных сетях, но никогда –лично. Это впечатляет. Стоит приехать и посмотреть самому».
В День мёртвых мексиканцы сооружают своеобразные алтари, чтобы помянуть умерших. Они также готовят сладости в виде черепов и женских скелетов, известных как «Катрина».
Создал этот образ более стал лет назад мексиканский художник Хосе Гуадалупе Посада. Он изобразил женский череп в модной шляпе, чтобы показать – смертны все, в том числе и богатые.
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