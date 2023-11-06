Весёлый парад в честь Дня мёртвых устроили в Мексике

По-своему элегантная, но уже мёртвая. Знаменитая усопшая «Катрина» – главный персонаж на этом параде в Мехико...

По-своему элегантная, но уже мёртвая. Знаменитая усопшая «Катрина» – главный персонаж на этом параде в Мехико. Он посвящён Дню мёртвых.

Во время праздника мексиканцы вспоминают умерших родственников и радуются продолжению жизни. Эта традиция сохранилась с доиспанской эпохи.

[Эсмеральда Кортес, участница парада]:

«Это повторная встреча со смертью. И, прежде всего, это мысль о том, что есть жизнь после смерти. Смерть – это лишь маленький шаг вперёд. И мы остаёмся живыми в мыслях наших близких». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мне нравится. Это захватывающе. Яркие цвета, радость, символ смерти – мне всё понравилось». [Андреа Овалле, зрительница]:

«Раньше я видела парад в интернете и социальных сетях, но никогда –лично. Это впечатляет. Стоит приехать и посмотреть самому».

В День мёртвых мексиканцы сооружают своеобразные алтари, чтобы помянуть умерших. Они также готовят сладости в виде черепов и женских скелетов, известных как «Катрина».

Создал этот образ более стал лет назад мексиканский художник Хосе Гуадалупе Посада. Он изобразил женский череп в модной шляпе, чтобы показать – смертны все, в том числе и богатые.

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