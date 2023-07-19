В СБ ООН впервые обсудили опасности искусственного интеллекта

Совет Безопасности ООН проводит первое заседание по вопросам угроз и рисков искусственного интеллекта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит, что сегодня существует огромный пробел в навыках работы с ИИ в правительствах и других административных структурах и структурах безопасности.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Давайте проясним: злонамеренное использование систем ИИ в террористических, криминальных или других целях может привести к ужасающему числу смертей и разрушений, к физическому и глубокому психологическому ущербу невообразимого масштаба. Кибератаки с использованием ИИ уже нацелены на критически важную инфраструктуру и наши миротворческие и гуманитарные операции».

Министр иностранных дел Великобритании говорит, что искусственный интеллект может помочь в создании оружия массового уничтожения. Но одновременно может остановить его распространение. По его словам, нужно срочно сформировать глобальные правила контроля над технологиями, поскольку ИИ не знает границ.

[Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как ожидается, руководящий орган технологий искусственного интеллекта будет создан по аналогии с Международным агентством по атомной энергии, Международной организацией гражданской авиации или Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

[Джеффри Делорентис, заместитель постоянного представителя США в ООН]:

«Сейчас мы работаем с широкой группой заинтересованных сторон над выявлением и устранением связанных с ИИ рисков для прав человека, которые угрожают миру и безопасности».

Когда будет создан регулирующий орган, пока неизвестно.

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