Искусственный интеллект поможет безопаснее проводить операции на головном мозге

В Университетском колледже Лондона хирург-стажёр проводит операцию по удалению аденомы гипофиза. Одно неверное движение, и пациент..

В Университетском колледже Лондона хирург-стажёр проводит операцию по удалению аденомы гипофиза. Одно неверное движение, и пациент может ослепнуть или оказаться под угрозой кровоизлияния в мозг. Но эта операция – всего лишь имитация. Стажёры пока учатся.

Все действия хирургов записываются на видео. Потом его проанализирует искусственный интеллект. Специальную систему разрабатывают учёные Университетского колледжа Лондона. Она отслеживает расположение кровеносных сосудов рядом с гипофизом, чтобы помочь хирургу не задеть критические места в мозге, но при этом удалить опухоль полностью.

[Хани Маркус, нейрохирург]:

«У меня очень оптимистичные надежды на то, что в средней и долгосрочной перспективе искусственный интеллект будет помогать хирургам проводить многие операции лучше, чем они могли бы сделать без него».

Система искусственного интеллекта проанализировала видеозаписи более 200 операций по удалению аденомы гипофиза. В этом процессе она за десять месяцев накопила опыт, равный примерно десяти годам работы хирурга.

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[София Бано, доцент кафедры робототехники и ИИ]:

«Могут возникнуть ситуации, когда хирург приблизится к очень важной структуре, такой как зрительный нерв. Это может его повредить, и пациент будет долго страдать от осложнений. Искусственный интеллект предупредит хирурга о любой потенциальной опасности».

Стажёры говорят, что искусственный интеллект – отличный помощник во время операции.

Разработчики считают, что их систему можно будет использовать в больницах уже через два года.

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