На Генассамблее ООН обсудили вопросы миграции и экономического развития

В Нью-Йорке продолжается 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главы государств и правительств выступают с докладами по..
Дата загрузки: 2023-09-21
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала вести глобальную войну против нелегальных перевозчиков людей и отвергнуть любой «лицемерный» подход к вопросам миграции.
[Джорджа Мелони, премьер-министр Италии]:
«Нелегальные перевозчики людей обманывают тех, кто от них зависит. Они заставляют их платить тысячи долларов за поездку в Европу, которую рекламируют в буклетах, словно это услуги обычного турагентства. Но в этих буклетах не написано, что слишком часто такие поездки заканчиваются смертью на дне Средиземного моря».
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич коснулся вопроса миграции внутри Европы. Он сказал, что многие квалифицированные специалисты мигрируют в более богатые страны ЕС. В их числе учёные, инженеры и врачи.
[Желько Комшич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины]:
«Эти мигранты могут принести перемены и способствовать развитию. Но в то же время потенциал менее развитых стран, из которых прибывают мигранты, ослабевает».
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди призвал ООН добавить два места в Совете Безопасности для представителей Африки. Он также заявил о желании сотрудничать с зарубежными компаниями, чтобы добывать в стране больше полезных ископаемых.
Между тем на полях Генассамблеи прошла встреча президентов США и Бразилии. Байден и Лула да Силва обсудили положение трудящихся и договорились запустить инициативу по защите их прав.
Байден также провёл встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран пообещали совместно работать над достижением знакового соглашения об установлении дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Общие прения на заседаниях Генеральной Ассамблеи продлятся до 23 сентября. Также мероприятия запланированы на 26 сентября.
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