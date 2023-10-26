Россия и Китай наложили вето на резолюцию США, которая касалась израильско-палестинской войны. В документе предлагалось лишить..

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США, которая касалась израильско-палестинской войны. В документе предлагалось лишить ХАМАС финансирования и возможности покупать оружие, а также освободить израильских заложников и оказать помощь мирному населению. [Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН]:«Наша резолюция безоговорочно осуждает террористические нападения, совершённые ХАМАС и другими террористическими группировками. Она подтверждает право государств-членов защищать себя от угрозы миру и безопасности, создаваемой террористическими актами».

Позже Россия представила в Совете Безопасности ООН свой второй проект резолюции. Однако он не смог набрать минимального количества голосов.

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[Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН]:«Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться ещё одной предоставленной ему возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке».

Главные различия в двух резолюциях заключались в том, что в американской утверждалось неотъемлемое право государств на самооборону, а в российской содержался призыв к Израилю отменить приказ об эвакуации гражданского населения Газы на юг анклава.

Армия обороны Израиля за минувшие сутки нанесла около 400 ударов по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа, а также по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

Премьер Биньямин Нетаньяху сказал в телеобращении, что страна готовит наземное вторжение в Газу, и что её сроки установит специальный военный Кабинет министров.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Мы уже убили тысячи террористов, и это только начало. Одновременно мы готовимся к наземному вторжению. Я не буду вдаваться в подробности, когда, как и в каком количестве».

Он также сказал, что будет проведено расследование того, как могла произойти атака ХАМАС 7 октября.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Скандал будет полностью расследован. Всем придётся отвечать, и мне тоже. Но всё это произойдет только после войны».

При этом спикер армии Израиля сказал, что на быстрое завершение конфликта можно не надеяться.

[Даниэль Хагари, спикер вооружённых сил Израиля]:«Эта война будет долгой. И чтобы выполнить все цели войны, нам нужны непоколебимость, вера и терпение».

Тем временем, два человека пострадали в городе Ришон-Лецион от осколочных ранений после того, как ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом. Город находится к югу от Тель-Авива.

В секторе Газа авиаудар также поразил многоэтажный жилой дом. О числе раненных или погибших не сообщается. На кадрах видно, как разбирают завалы.

Министерство здравоохранения анклава, которое находится под контролем ХАМАС, заявляет, что с начала авиаударов Израиля уже погибло более 6500 палестинцев.

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