ООН призывает международное сообщество позаботиться о беженцах-рохинджа

УВКБ ООН призывает международное сообщество сосредоточить внимание на ситуации беженцев-рохинджа. Глава организации Филиппо Гранди говорит, что..
Дата загрузки: 2023-10-18
УВКБ ООН призывает международное сообщество сосредоточить внимание на ситуации беженцев-рохинджа. Глава организации Филиппо Гранди говорит, что сейчас остро не хватает финансирования, поэтому трудно поддерживать людей. В лагерях для беженцев в Бангладеш живут более 650 тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали из Мьянмы в 2017 году.
[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«Проблема в том, что сокращение объёма гуманитарной помощи затрудняет, например, постоянное обновление убежищ. Нельзя ждать, что хлипкие хижины, в которых живут люди, прослужат долго в таких климатических условиях. Поэтому приходится постоянно вкладывать деньги, а их становится всё меньше».
Между тем для Бангладеш такое огромное число беженцев – непосильное бремя.
[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«У Бангладеш есть очень серьёзные и обоснованные опасения. Это перенаселённая страна. Беженцы прибыли в один из её самых бедных и нестабильных регионов – в юго-восточную часть страны, расположенную вдоль Бенгальского залива. Это очень неблагополучный район».
Несмотря на трудности, власти Бангладеш дают возможность детям рохинджа получать образование. Сейчас УВКБ ООН обсуждает с бангладешским правительством то, чтобы разрешить беженцам работать. Тогда они смогут хоть как-то себя обеспечивать.
Впрочем, правительство Бангладеш видит только один реалистичный выход из ситуации – рохинджа должны вернуться в Мьянму. Ещё в ноябре 2017 года обе страны подписали меморандум о взаимопонимании о возвращении беженцев. Однако этот процесс так и не начался. Теперь же у власти в Мьянме стоит военная хунта. Вести с ней переговоры затруднительно.
[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«(Власти Бангладеш) также знают, что в сложившихся условиях (возвращение рохинджа) – очень трудная задача. Так что все эти люди остаются в Бангладеш, а объём гуманитарной помощи сокращается».
Филиппо Гранди прибыл в Таиланд, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками из стран Азии и обсудить проблемы рохинджа. Он хочет добиться поддержки правительств и частных организаций в преддверии Глобального форума по вопросам беженцев, который пройдёт в декабре.
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