ООН призывает международное сообщество позаботиться о беженцах-рохинджа

УВКБ ООН призывает международное сообщество сосредоточить внимание на ситуации беженцев-рохинджа. Глава организации Филиппо Гранди говорит, что сейчас остро не хватает финансирования, поэтому трудно поддерживать людей. В лагерях для беженцев в Бангладеш живут более 650 тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали из Мьянмы в 2017 году.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Проблема в том, что сокращение объёма гуманитарной помощи затрудняет, например, постоянное обновление убежищ. Нельзя ждать, что хлипкие хижины, в которых живут люди, прослужат долго в таких климатических условиях. Поэтому приходится постоянно вкладывать деньги, а их становится всё меньше».

Между тем для Бангладеш такое огромное число беженцев – непосильное бремя.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«У Бангладеш есть очень серьёзные и обоснованные опасения. Это перенаселённая страна. Беженцы прибыли в один из её самых бедных и нестабильных регионов – в юго-восточную часть страны, расположенную вдоль Бенгальского залива. Это очень неблагополучный район».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Несмотря на трудности, власти Бангладеш дают возможность детям рохинджа получать образование. Сейчас УВКБ ООН обсуждает с бангладешским правительством то, чтобы разрешить беженцам работать. Тогда они смогут хоть как-то себя обеспечивать.

Впрочем, правительство Бангладеш видит только один реалистичный выход из ситуации – рохинджа должны вернуться в Мьянму. Ещё в ноябре 2017 года обе страны подписали меморандум о взаимопонимании о возвращении беженцев. Однако этот процесс так и не начался. Теперь же у власти в Мьянме стоит военная хунта. Вести с ней переговоры затруднительно.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«(Власти Бангладеш) также знают, что в сложившихся условиях (возвращение рохинджа) – очень трудная задача. Так что все эти люди остаются в Бангладеш, а объём гуманитарной помощи сокращается».

Филиппо Гранди прибыл в Таиланд, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками из стран Азии и обсудить проблемы рохинджа. Он хочет добиться поддержки правительств и частных организаций в преддверии Глобального форума по вопросам беженцев, который пройдёт в декабре.

Короткая ссылка на эту страницу: