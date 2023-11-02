Илон Маск назвал искусственный интеллект самой большой угрозой человечеству

Илон Маск назвал искусственный интеллект самым серьёзным риском, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Об этом он..

Илон Маск назвал искусственный интеллект самым серьёзным риском, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Об этом он сказал на первом в истории саммите по безопасности ИИ в Великобритании. [Илон Маск, глава Tesla и X]:«Впервые в истории мы столкнулись с чем-то, что будет гораздо разумнее нас. Поэтому мне непонятно, можем ли мы на самом деле контролировать такую вещь. Думаю, мы можем стремиться направлять её в выгодное для нас русло».

Маск также сказал, что необходим надзорный орган, который следил бы за ведущими компаниями, работающими с искусственным интеллектом.

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[Илон Маск, глава Tesla и X]:«Должен быть какой-то рефери, независимая третья сторона, которая будет наблюдать за ведущими компаниями в области ИИ и, по крайней мере, бить тревогу, если появятся опасения».

Комментарии Маска прозвучали после того, как Великобритания опубликовала декларацию, подписанную 28-ю странами и Европейским Союзом. В ней изложена программа по выявлению рисков, связанных с искусственным интеллектом. Также она подразумевает формирование научного понимания этой технологии и создание международной правовой базы для её контроля.

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[Илон Маск, глава Tesla и X]:«Я не знаю, какие правила будут справедливыми, но прежде чем приступать к надзору, нужно начать с понимания».