Инновационный 18-колесный вездеход создали в Финляндии

Электрический вездеход скользит по камням и стволам деревьев. Компания «18 колёс» из Хельсинки представила прототип, основанный на уникальной запатентованной подвеске из 18 колес.

Каждое колесо находится в системе подвески, обеспечивающей особую траекторию движения и оснащённой независимым электродвигателем внутри.

В результате у вездехода более плавный ход по всем видам пересечённой местности. Традиционный квадроцикл с таким не справится.

[Эльдар Алиев, основатель компании «18 колёс»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Наш вездеход умеет преодолевать большие препятствия на высокой скорости. Я имею в виду камни высотой до 35 см, поваленные деревья, бордюры и даже лестницы. Наш вездеход может ездить по лестницам. Я наберусь смелости утверждать, что ни одно транспортное средство на нашей планете не способен на такое. Есть вездеходы, которые могут преодолевать большие препятствия, но они делают это очень медленно, с трудом и с большим дискомфортом для водителя. Наш вездеход проезжает эти препятствия без ударов, без тряски, очень комфортно и на высокой скорости».

Конструктор пояснил, что чем легче колесо, тем меньше энергии оно получает при столкновении с препятствием, а значит меньше энергии отдаёт обратно в корпус, и меньше влияния на водителя.

[Эльдар Алиев, основатель компании «18 колёс»]:

«Неподрессоренная масса – это всё, что находится ниже пружины подвески автомобиля. Это колесо и всё, что с ним связано. И это очень важный параметр для современного транспорта, особенно на высокой скорости. Благодаря нашему решению мы смогли снизить неподрессоренную массу более чем в десять раз. Если у обычного квадроцикла неподрессоренная масса составляет 25-30 килограммов, то в нашем случае – всего 2 килограмма 200 граммов».

Вездеход способен преодолевать препятствия со скоростью 30 километров в час. При этом, в отличие от обычных квадроциклов, не трогает слой плодородной почвы.

[Эльдар Алиев, основатель компании «18 колёс»]:

«У нас много колёс, 18, и колёса достаточно широкие. Благодаря этому наш вездеход оказывает очень низкое давление на грунт, поэтому он не травмирует почву и газоны. А это очень важно. Обычным квадроциклам, например, запрещено движение вне специально подготовленных территорий, потому что они оставляют глубокую колею, портят природные ландшафты. Наш же вездеход не оставляет абсолютно никакой колеи, не портит траву, газоны».

В настоящее время компания ищет инвестиции для дальнейшей разработки. Новый предсерийный прототип планируют представить в конце года.

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