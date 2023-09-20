В Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН: о чём говорят мировые лидеры

Во вторник открылась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она проходит на фоне геополитических конфликтов, природных катастроф, связанных..
Дата загрузки: 2023-09-20
Президент Байден стал единственным лидером из пяти постоянных членов Совета Безопасности – США, России, Китая, Франции и Великобритании, – которые прибыли на заседание.
Ассамблея этого года организована с учётом потребностей слаборазвитых и развивающихся стран, включая африканские.
Президент Сенегала Маки Саль сказал, что недавние военные перевороты на его континенте вызывают сильнейшее беспокойство. Он также остановился на вопросе нелегальной миграции.
[Маки Саль, президент Сенегала]:
«Необходимо выполнить Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и продолжить борьбу с преступными сетями, которые организуют незаконную торговлю людьми».
Японский премьер затронул тему российско-украинского конфликта, а также ядерного разоружения.
[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Я призываю политических лидеров всего мира, включая государства, обладающие ядерным оружием, принять участие в обсуждениях, чтобы мы могли воспользоваться всеми возможностями, узнать о значении ядерного разоружения и предпринять конкретные действия».
Президент Сальвадора говорил о своей войне против банд, которая привела к заключению в тюрьму более 66 тысяч человек, а также принесла ему большую популярность. Она призвана сократить число убийств, из-за которых его страна многие годы остаётся одной из самых опасных в мире.
Президент Панамы пообещал поддерживать конкурентоспособность Панамского канала на фоне растущих очередей из судов. В этом году его страна начала ограничивать осадку контейнеровозов и их число, чтобы экономить воду в условиях засухи. Многим судам пришлось облегчать загрузку, несмотря на подорожание фрахта.
Между тем, президент Перу предложила заключить международный пакт для борьбы с последствиями погодного феномена Эль-Ниньо. По её словам, он остаётся риском для региональной экономики.
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