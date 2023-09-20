В Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН: о чём говорят мировые лидеры

Во вторник открылась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она проходит на фоне геополитических конфликтов, природных катастроф, связанных..

Во вторник открылась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она проходит на фоне геополитических конфликтов, природных катастроф, связанных с климатом, и растущего глобального раскола.

Президент Байден стал единственным лидером из пяти постоянных членов Совета Безопасности – США, России, Китая, Франции и Великобритании, – которые прибыли на заседание.

Ассамблея этого года организована с учётом потребностей слаборазвитых и развивающихся стран, включая африканские.

Президент Сенегала Маки Саль сказал, что недавние военные перевороты на его континенте вызывают сильнейшее беспокойство. Он также остановился на вопросе нелегальной миграции.

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[Маки Саль, президент Сенегала]:

«Необходимо выполнить Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и продолжить борьбу с преступными сетями, которые организуют незаконную торговлю людьми».

Японский премьер затронул тему российско-украинского конфликта, а также ядерного разоружения.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Я призываю политических лидеров всего мира, включая государства, обладающие ядерным оружием, принять участие в обсуждениях, чтобы мы могли воспользоваться всеми возможностями, узнать о значении ядерного разоружения и предпринять конкретные действия».

Президент Сальвадора говорил о своей войне против банд, которая привела к заключению в тюрьму более 66 тысяч человек, а также принесла ему большую популярность. Она призвана сократить число убийств, из-за которых его страна многие годы остаётся одной из самых опасных в мире.

Президент Панамы пообещал поддерживать конкурентоспособность Панамского канала на фоне растущих очередей из судов. В этом году его страна начала ограничивать осадку контейнеровозов и их число, чтобы экономить воду в условиях засухи. Многим судам пришлось облегчать загрузку, несмотря на подорожание фрахта.

Между тем, президент Перу предложила заключить международный пакт для борьбы с последствиями погодного феномена Эль-Ниньо. По её словам, он остаётся риском для региональной экономики.

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