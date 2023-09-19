В Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сфотографировался с мировыми лидерами, прибывшими на ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Во время фотосессии к Гутерришу присоединился британский принц Уильям. Перед этим они уже встречались, чтобы обсудить вопросы защиты природы. С Генеральным секретарём также сфотографировались президент Ирана и глава Республики Южный Судан.

На 78-ю сессию Генассамблеи ООН традиционно собрались главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел и представители международных организаций.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о вопросах, которым государства Евросоюза отдадут приоритет на сессии. Первый касается Целей в области устойчивого развития, разработанных в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Жозеп Боррель, представитель Евросоюза]:

«Второй вопрос – это климат и окружающая среда. Безусловно, мы должны укреплять наши совместные обязательства в преддверии саммита COP28. Для нас полное выполнение Парижского соглашения останется приоритетом».

Страны ЕС также продолжат поддерживать Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств.

Между тем Гутерриш заявил, что 17 целей в области устойчивого развития выполнены только на 15%. Он призвал лидеров G20 выделять не менее 500 миллиардов долларов в год на достижение этих целей.

[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:

«Люди раздавлены скрежещущими колёсами нищеты. Люди голодают в мире, где есть изобилие. Они теряют надежду, потому что не могут найти работу или получить социальную защиту, когда им это нужно».

В целом мировые лидеры обсудят вопросы климата, защиты природы, предотвращения пандемий, укрепления мира и безопасности, а также устойчивого развития.

Сессия продлится с 19 по 23 сентября. Мероприятия также запланированы на 26 сентября.

Короткая ссылка на эту страницу: