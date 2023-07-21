Самая известная достопримечательность Барселоны, храм Святого Семейства работы Гауди, уходит в небо на 138 метров. К..

Храм Святого Семейства в Барселоне балансирует между верующими и туристами

Самая известная достопримечательность Барселоны, храм Святого Семейства работы Гауди, уходит в небо на 138 метров.

К культовой достопримечательности стекаются миллионы туристов. Это один из самых посещаемых исторических памятников Европы.

По воскресеньям посетители обычно стоят в очереди, чтобы попасть на утреннюю службу.

Архитектор Антонио Гауди был страстным католиком, посвятившим большую часть своей профессиональной жизни храму Святого Семейства. Сегодня регулярная месса проводится в главной части храма.

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[Хосеп-Мария Турул, служитель храма]:

«Это действительно уникальный опыт. И я хотел бы пригласить всех, даже местных жителей. Потому что вы можете почти физически ощутить таинство».

При этом, как и другие места поклонений в Южной Европе, базилика пытается найти способы разместить и простых верующих, которые приходят помолиться.

Стратегия заключается в том, чтобы посетители и верующие шли разными путями, а богослужения проводились в разных местах.

Но проблема остаётся: как сбалансировать духовную составляющую на фоне всплеска туризма.

[Эстеве Камп Сала, представитель строительного консорциума Sagrada Familia]:

«Мы не можем проводить различия между теми, кто приходит на богослужение, и туристами. Церковь открыта. И пока они уважительно относятся к службе и не мешают ей, они могут делать всё, что хотят».

Воскресная месса проводится на пяти языках: каталонском, испанском, французском, итальянском и английском, в основном в сопровождении хора. Части литургии также поют на латыни.

Местные жители говорят, что совместное использование храма никому не мешает.

[Анна Беренгер, местная жительница]:

«У нас только что прошла месса. Теперь могут приходить туристы. Не знаю, как всё работает, но мне кажется, что время распределено справедливо. Местные жители и туристы могут делить это место». [Гортензия Бургос, местная жительница]:

«Лично мне всё равно. Но бывает так, что утром слишком много людей. Кого-то это беспокоит, а кого-то – нет».

В прошлом году храм Святого Семейства посетило 3,7 миллиона туристов.

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