Тысячелетний юбилей отметила церковь Святой Марии в британской деревушке Уитлсфорд. К этой дате её преобразили новым..

В 1000-летней церкви создали витраж со сценами о COVID-19

Тысячелетний юбилей отметила церковь Святой Марии в британской деревушке Уитлсфорд. К этой дате её преобразили новым витражом. Он уникален тем, что посвящён периоду пандемии коронавируса.

Идея родилась во время карантина, когда только начали готовиться к юбилею. Местные жители решили увековечить тех, кто помогал друг другу в самые сложные месяцы пандемии.

На витраже изображены люди, изолированные в своих домах, а также соседи, доставляющие покупки.

[Оливия Коулз, викарий церкви]:

«Очень многие люди пережили тяжёлые времена, страдая от одиночества, тревоги, депрессии и болезней. Это было ужасно, но были и положительные стороны. Так, в этот период люди снова осознали, что важны добрые отношения, забота друг о друге».

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Создал витраж художник Бенджамин Финн. Работал по десять часов в день в период локдаунов. Сначала он нарисовал эскиз. Затем вырезал все детали из стекла и собрал их как пазл. После витраж поместили в свинцовую раму.

[Бенджамин Финн, художник]:

«Вначале мне было очень трудно представить, как я буду это делать. Но на самом деле всё получилось, потому что идея – замечательная. Вопрос был в том, как воплотить это в конкретных условиях. К тому же окно довольно большое, так что мне пришлось заполнить большое пространство».

Местные жители говорят, что тема витража вселяет надежду.

[Клайв Филлипс, работник Национальной службы здравоохранения]:

«Я думаю, что в людях проявилось всё самое лучшее. Конечно, это наша работа, но люди ходили к соседям, следили за тем, чтобы у них была еда, просто махали рукой через окно. Люди были вместе. И мы думали не только о себе».

Предыдущий витраж в церкви установили в 1922 году. В то время деревня пережила пандемию гриппа.

[Аласдэр Коулз, невролог]:

«Несмотря на то, что здесь показаны очень подробные сцены пандемии, мы хотели, чтобы люди смотрели на это окно и, когда им трудно, черпали универсальное послание надежды».

Витраж появился благодаря частным пожертвованиям. На него собрали более 30 тысяч долларов.

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