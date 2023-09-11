В Турции уже несколько дней пытаются спасти из пещеры больного американского спелеолога. В операции участвуют спасатели..

В Турции пытаются вызволить из пещеры больного спелеолога из США

В Турции уже несколько дней пытаются спасти из пещеры больного американского спелеолога. В операции участвуют спасатели со всей Европы – более 170 человек.

[Дженк Йилдиз, турецкий спасатель]:

«С божьей помощью, если не возникнет проблем, мы вытащим его через два-три дня. Потом им снова займутся врачи».

Опытный исследователь пещер 40-летний Марк Дики застрял на глубине более 1000 метров. Во время экспедиции ему неожиданно стало плохо – у него началось желудочно-кишечное кровотечение.

Медикам удалось добраться до Дики и оказать ему первую помощь. Теперь его нужно извлечь на поверхность, и это задача нелёгкая.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джузеппе Конти, Европейская ассоциация спасателей]:

«Наши медики работают очень усердно, чтобы поддерживать Марка в стабильном состоянии. Со вчерашнего дня мы начали перемещать его по пещере на носилках. Это нужно делать очень осторожно, чтобы ему не стало хуже. Каждый метр даётся с трудом. Сейчас он находится на глубине примерно 500 метров». [Тулга Сенер, координатор спасательной операции]:

«На протяжении всего пути его будет сопровождать врач. Там есть всё необходимое – внутривенные жидкости, сыворотки, лекарства. Он сейчас в хорошем состоянии здоровья».

Что именно вызвало у Дики внутреннее кровотечение, пока не ясно.

Пещера Морка, которую он исследовал – глубиной почти 1300 метров. Она третья по глубине в Турции и находится в горах Тавр на юге страны.

Короткая ссылка на эту страницу: