Джемпер принцессы Дианы с чёрной овцой выставлен на торги

Джемпер принцессы Дианы с рисунком в виде белых овечек, среди которых выделяется одна чёрная, выставят на..

Джемпер принцессы Дианы с рисунком в виде белых овечек, среди которых выделяется одна чёрная, выставят на торги в Нью-Йорке. Его продаст аукционный дом Sotheby’s. Торги будут называться «Иконы моды».

Трикотажный джемпер создал бренд Warm & Wonderful. Диана впервые надела его в июне 1981 года, за месяц до свадьбы, когда вместе с принцем Чарльзом посетила игру в поло.

Позже на рукаве свитера обнаружили зацепку. Тогда личный секретарь Дианы написал соучредительнице Warm & Wonderful Джоанне Осборн письмо с просьбой его починить.

Через несколько месяцев Диана получила взамен джемпер с таким же рисунком. Её сфотографировали в нём в 1983 году.

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Осборн недавно обнаружила первый джемпер у себя на чердаке в коробке.

[Синтия Хоултон, глава отдела моды Sotheby’s]:

«Если вы принцесса Диана, то, конечно, у вас есть доступ ко множеству предметов одежды, которые вы можете носить. И тот факт, что она захотела заменить его и через два года снова надела уже новый свитер, думаю, говорит о том, как много эта вещь для неё значила».

Онлайн-торги Sotheby’s пройдут с 31 августа по 14 сентября. Примечательно, что их начало совпадает с днём, когда Диана погибла в автокатастрофе.

С молотка уйдёт много предметов одежды и аксессуаров знаменитостей. Джемпер Дианы выставят 7 сентября. К нему прилагаются два письма, которые написал секретарь Дианы Джоанне Осборн. Весь набор надеются продать за 50-80 тысяч долларов.

Ранее в этом году Sotheby’s продал вечернее бархатное платье принцессы Дианы, созданное кутюрье Виктором Эдельштейном для его осенней коллекции 1989 года. Его купили за 600 тысяч долларов. Это в пять раз превысило предварительную оценку аукционного дома.

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