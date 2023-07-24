Солнцезащитная одежда – в тренде в Пекине. В городе уже установлен температурный рекорд. 28-й день подряд..

Спрос на «солнцезащитную» моду в Пекине растёт на фоне экстремальной жары

Солнцезащитная одежда – в тренде в Пекине. В городе уже установлен температурный рекорд. 28-й день подряд температура здесь держится выше 35 градусов по Цельсию.

Большой спрос наблюдается на шляпы с широкими полями, маски для лица и нарукавники из охлаждающей, устойчивой к ультрафиолетовому излучению ткани.

[Ли Сюянь, туристка]:

«Мне вообще не нравится загорать. Некоторые делают это специально. Загорелая кожа тоже красивая. Однако меня больше всего беспокоят потенциальные кожные заболевания или появление веснушек». [жительница Пекина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, солнцезащитная одежда должна быть дышащей и тонкой, иначе летом очень жарко и душно, также трудно дышать».

А некоторые прибегают к помощи технологий. Например, такая шляпа оборудована вентилятором.

[Чжао Синци, туристка]:

«Этот вентилятор питается от солнечной энергии».

Продавцы в магазинах солнцезащитной одежды отмечают, что в этом году появилось много товаров самых разных цветов и из разной ткани.

[работница магазина]:

«Да, солнцезащитная одежда, охлаждающие рукава и так далее, как и головные уборы, продаются очень хорошо. В этом году намного больше людей гуляют, и очень жарко, так что можно надевать эту одежду каждый день».

Впрочем, не все покупатели готовы такое носить.

[покупатель]:

«В защитной одежде ходить жарко, хотя она предотвращает солнечные ожоги. Лично я предпочитаю избегать прямых солнечных лучей, а не носить такую одежду. Так немного прохладнее».

Месяц назад в Пекине было объявлено красное предупреждение об опасности высоких температур. Оно стало первым подобным за последние восемь лет.

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