Спрос на «солнцезащитную» моду в Пекине растёт на фоне экстремальной жары

Солнцезащитная одежда – в тренде в Пекине. В городе уже установлен температурный рекорд. 28-й день подряд..
Дата загрузки: 2023-07-25
Большой спрос наблюдается на шляпы с широкими полями, маски для лица и нарукавники из охлаждающей, устойчивой к ультрафиолетовому излучению ткани.
[Ли Сюянь, туристка]:
«Мне вообще не нравится загорать. Некоторые делают это специально. Загорелая кожа тоже красивая. Однако меня больше всего беспокоят потенциальные кожные заболевания или появление веснушек».
[жительница Пекина]:
«Думаю, солнцезащитная одежда должна быть дышащей и тонкой, иначе летом очень жарко и душно, также трудно дышать».
А некоторые прибегают к помощи технологий. Например, такая шляпа оборудована вентилятором.
[Чжао Синци, туристка]:
«Этот вентилятор питается от солнечной энергии».
Продавцы в магазинах солнцезащитной одежды отмечают, что в этом году появилось много товаров самых разных цветов и из разной ткани.
[работница магазина]:
«Да, солнцезащитная одежда, охлаждающие рукава и так далее, как и головные уборы, продаются очень хорошо. В этом году намного больше людей гуляют, и очень жарко, так что можно надевать эту одежду каждый день».
Впрочем, не все покупатели готовы такое носить.
[покупатель]:
«В защитной одежде ходить жарко, хотя она предотвращает солнечные ожоги. Лично я предпочитаю избегать прямых солнечных лучей, а не носить такую одежду. Так немного прохладнее».
Месяц назад в Пекине было объявлено красное предупреждение об опасности высоких температур. Оно стало первым подобным за последние восемь лет.
Короткая ссылка на эту страницу: