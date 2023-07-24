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Оперу о древнем правителе исполнили на языке науатль в Мехико

Оперу о древнем правителе исполнили на языке науатль в Мехико

Оперу о предпоследнем правителе Мексики исполнили на языке науатль. Действие происходит в период захвата конкистадорами столицы..

Дата загрузки: 2023-07-25

Оперу о древнем правителе исполнили на языке науатль в Мехико
Оперу о предпоследнем правителе Мексики исполнили на языке науатль. Действие происходит в период захвата конкистадорами столицы ацтеков – города Теночтитлан.

Музыкальное произведение представили в Мехико.

[Самуэль Симан, композитор]:
«Мы сделали то, чего до нас никто не делал. Мы создали оперу на языке науатль. Традиционно бытует мнение, что опера исполнятся только на итальянском или французском. Мы решили, что, раз это мексиканская история, то почему бы не рассказать её на языке народа, который мы представляем на сцене».

Опера рассказывает о Куитлауаке. Он был из правящей династии. Приходился братом императору ацтекской империи Монтесуме II.

Куитлауак был единственным правителем, победившим испанских конкистадоров во время битвы за Теночтитлан. Сражение называют «Ночь печали». Оно произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 1520 года. Однако после долгой осады испанцам всё же удалось захватить город.

Зрители поделились впечатлениями после спектакля.

[Нина Альварес Икаса, зрительница]:
«Необыкновенно, актёры очень хорошо передали чувства. Сценография, танцоры и реплики – всё это вызывает бурю чувств. Мы все переживали то, что они переживали на сцене».

[Франциска Берни, зрительница]:
«Опера произвела на меня глубокое впечатление. Очень тронула история людей, которые пострадали от нападения. Они мужественно защищались до конца. Это меня очень тронуло. Опера показала, что Мексика сохраняет связь со своей культурой и с прошлым».

Цивилизация ацтеков обладала богатой мифологией и культурой. Она исчезла, когда регион завоевали испанцы.
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