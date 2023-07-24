Сотни туристов, эвакуированных из-за пожаров, застряли на Родосе

Сотни туристов застряли на греческом острове Родос. Людей срочно эвакуировали из-за пожаров. Теперь многие не могут..

Сотни туристов застряли на греческом острове Родос. Людей срочно эвакуировали из-за пожаров. Теперь многие не могут улететь домой и вынуждены спать прямо в аэропорту.

[турист из Швеции]:

«Я пытаюсь попасть на рейс, но всё забронировано. Так что мы пока ничего не знаем».

Лесные пожары на Родосе бушуют уже неделю. Власти сообщают о трёх очагах возгорания. Огонь тушат более 250 пожарных. Задействованы полсотни машин, а также вертолёты и самолёты. Грекам помогают пожарные из Франции, Хорватии и Турции.

На Родосе обычно отдыхает много иностранцев. Власти организовали эвакуацию местных жителей и туристов. На первом этапе в безопасные места вывезли 19 тысяч человек, из них 16 тысяч – по суше и 3000 – по воде.

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[турист из Великобритании]:

«Мы с женой разлучились. Её посадили в автобус, а меня эвакуировали по морю. Это был хороший процесс эвакуации. Всё прошло хорошо, но могло бы пройти немного лучше. Время было недостаточно точно рассчитано. Нам сообщили об эвакуации недостаточно быстро». [туристка из Великобритании]:

«Мы услышали вертолёты, а потом увидели огонь на вершине горы. Началась паника. Все метались. К автобусам бежали бегом. К счастью, нам хватило места. С нами пожилые родители и ребёнок».

Некоторым пришлось эвакуироваться самостоятельно. Люди шли несколько километров по жаре до безопасного места. Эвакуированных размещают в спортзалах и отелях.

Родос страдает от аномальной жары. В последние дни температура достигает 40 градусов Цельсия. Синоптики обещают, что такая погода сохранится до конца месяца.

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