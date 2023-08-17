Цветы во льду – хит в Японии на фоне жары

На фоне палящего летнего солнца в Японии процветают продажи искусственных цветов, замороженных в кусках льда. Токийская..
Дата загрузки: 2023-08-17
Токийская компания Onoda Shoten открыла свою студию в прошлом году. На такой шаг толкнула пандемия, из-за которой резко упали продажи основного продукта фирмы – льда.
Для изготовления композиции большой контейнер сначала наполняют водой из-под крана. Затем помещают внутрь цветы и другие декоративные элементы. После этого жидкость медленно замораживают в течение двух недель, чтобы лёд сохранил прозрачность.
[Катару Онода, владелец компании]:
«При медленном замораживании лёд становится прозрачным, и поэтому медленное замерзание воды делает предметы внутри красивыми. Наконец, мы разрезаем его, упаковываем и доставляем клиентам».
По словам Оноды, клиенты обычно покупают замороженные цветы в качестве подарков на разные праздники, такие как дни рождения, юбилеи и праздничные даты.
Лёд в конце концов тает, но остаются цветы и другие украшения внутри композиции.
Владелец компании говорит, что в последнее время на фоне жары также выросли продажи льда.
[Катару Онода, владелец компании]:
«Объём продаж почти удвоился. В пандемию COVID было очень трудно, поставки прекратились. Мы боялись, что ничего не изменится. Но спрос на лёд вернулся. Если честно, мы не справляемся с заказами».
Замороженные цветы во льду стоят от 45 до 75 долларов США.
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