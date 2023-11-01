Африканские модные бренды развиваются и с трудом справляются со спросом

В Африке стремительно растёт рынок модной индустрии. В показах участвуют десятки дизайнеров, представляя обширные коллекции. Объём экспорта ежегодно достигает 15 миллиардов долларов.

[Эджиро Амос-Тафири, модельер]:

«Нам принесли известность люди, которые любят красиво одеваться, любят носить одежду, любят выходить в свет. И благодаря этой известности общественность начинает понимать, что в нигерийской культуре и особенно в индустрии моды есть много сокровищ».

По прогнозам ЮНЕСКО, в ближайшее десятилетие доходы модной индустрии в Африке могут утроиться.

[Эйприл Умоле, модель]:

«Мы могли бы работать ещё лучше, но всё налаживается постепенно. У нас всё хорошо. Мы проводим показы мод, расширяем индустрию и делаем её лучше для таких моделей, как я, для дизайнеров и людей, стоящих за кулисами моды».

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В Нигерии тоже появляется всё больше модельеров, включая и тех, кто продаёт изделия онлайн.

[Озинна Анумуду, владелица интернет-магазина одежды]:

«В последние десять лет индустрия моды в Нигерии развивалась довольно быстро. Большую роль сыграли социальные сети. Женщины одним щелчком мыши покупают одежду в Австралии и во Франции. И у этих женщин раньше не было доступа к нигерийской одежде, но теперь она для них на расстоянии одного клика».

Впрочем, ЮНЕСКО отмечает, что для успешного развития модной индустрии в Африке дизайнерам нужна правительственная помощь. С этим согласны и сами модельеры.

[Озинна Анумуду, владелица интернет-магазина модной одежды]:

«В Нигерии индустрия моды уже оказала положительное влияние на экономику, но результат может стать лучше, если правительство будет нас больше поддерживать. Ведь, чтобы быть дизайнером и производить товары, нужен большой капитал».

Африканский модельеры считают, что с точки зрения дизайна и стиля уже догоняют западные бренды. Пока отстают только объёмы производства и возможности капиталовложения. Однако спрос на наряды из Африки растёт, и это вселяет в дизайнеров надежду.

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