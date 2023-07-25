Ретриверы и их владельцы отметили 155-летие породы

Золотистых ретриверов любят многие. А увидеть их столько в одном месте – шанс особенно редкий. Такая..

Золотистых ретриверов любят многие. А увидеть их столько в одном месте – шанс особенно редкий.

Такая возможность выпадает уже в шестой раз в Шотландии. Встречу организовывает местный клуб владельцев этой породы.

[Том Горриан, глава Клуба золотистых ретриверов Шотландии]:

«На этой неделе клуб золотистых ретриверов Шотландии проводит так называемое «Собрание Гвисекан». Это мероприятие проводится с 2000 года».

В этом году особый повод – породе исполняется 155 лет.

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[Орл, участница из Ирландии]:

«Мы всё организовали и не могли дождаться, когда приедем. Так что если вы любите эту породу, вам здесь место. Это встреча с другими людьми, у которых те же интересы, то же хобби, та же любовь к породе. Встречаешь тех, кого давно не видел. Встречаешь новых людей со всего мира, но всех объединяет один общий интерес – золотистые ретриверы. Так что здесь всегда есть о чём поговорить».

Встреча проходит возле родового поместья шотландского лорда. Здесь в XIX веке он вывел собаку охотничьей породы, приспособленную к местным условиям.

[Кэрол, участница из Шотландии]:

«Мы считаем, что золотистого ретривера вывел лорд Твидмаут, владелец поместья Гвисекан. Увидеть это место, где зарождалась порода, увидеть питомник, поле, поместье – думаю, это много для нас значит».

Встреча длится пять дней. Включает конкурсы, развлекательные и образовательные мероприятия. 488 собак поучаствовали в фотосессии.

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