Редких суматранских тигрят представил публике Франкфуртский зоопарк

Два редких суматранских тигрёнка дебютируют во Франкфуртском зоопарке. Правда, в отличие от восхищённой публики, они не..

Два редких суматранских тигрёнка дебютируют во Франкфуртском зоопарке. Правда, в отличие от восхищённой публики, они не особы рады. Хищным котятам приходиться терпеть ветеринарный осмотр и прививки. Впрочем, вскоре их оставят в покое.

Два тигрёнка-самца родились 20 июня. Малышей назвали Раджа и Римбо. Папу зовут Эмас, а маму – Синта. Ей уже девять лет, но потомство принесла впервые.

[Кристина Гейгер, директор Франкфуртского зоопарка]:

«Это много значит не только для Франкфуртского зоопарка, но и для будущей популяции тигров, поскольку у обоих животных ещё не было потомства».

Появление тигрят у Синты важно с генетической точки зрения. У детёнышей нет близких родственников в других зоопарках.

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Суматранские тигры – эндемик острова Суматра. Этот подвид на грани исчезновения.

[Кристина Гейгер, директор Франкфуртского зоопарка]:

«Вероятно, осталось всего несколько сотен животных. В зоопарках их также менее 200, и они встречаются только на Суматре. И, как и повсюду в Юго-Восточной Азии, тропические леса там стремительно исчезают. Вместе с ними, конечно, сокращаются среда обитания и кормовая база, а также учащаются встречи с людьми».

Более двух месяцев Синта и её детёныши провели в закрытом вольере. Теперь тигриная семья воссоединится. Ближайший год Раджа и Римбо будут жить с родителями, а потом им подыщут места в других зоопарках.

Самцы суматранских тигров ведут себя иначе, чем их сородичи. Они не уходят от беременной самки и живут с ней, пока тигрята не станут подростками.

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