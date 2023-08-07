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В Китае владельцы собак ищут способы спасти питомцев от жары

В Китае владельцы собак ищут способы спасти питомцев от жары

Пагль по кличке Мэри – возможно, самая крутая собака в Шанхае. Её попона стоит 500 юаней..

Дата загрузки: 2023-08-07

В Китае владельцы собак ищут способы спасти питомцев от жары
Пагль по кличке Мэри – возможно, самая крутая собака в Шанхае. Её попона стоит 500 юаней – 70 долларов. Но дело не в красоте. Попона не даёт собаке перегреться. В условиях изнуряющей жары это вопрос жизни и смерти.

[Ми Цзяи, владелица собаки]:
«Если на улице больше 30 градусов, я надеваю на собаку охлаждающую попону. Она работает за счёт увлажнения. На улице влага испаряется и снижает воздействие жары».

Экстремальная жара в Китае заставляет многих владельцев собак и кошек покупать охлаждающие попоны и коврики. Множество их видов представлены на торговых онлайн-площадках. Стоимость доходит до ста долларов за изделие.

[Жаклин Ча, владелица собаки]:
«Я и не думала, что лето в Шанхае может быть таким жарким. В этом году я подготовилась заранее. И это лето выдалось особенно жарким».

В июне и в июле в Китае было зарегистрировано несколько дней с рекордно высокой температурой. Ветеринары напоминают, что асфальт в жару сильно прогревается. Это может привести к ожогам лап животного. Кроме того, собаки, как и люди, могут получить тепловой удар.

[Грейс Линь, ветеринар]:
«Симптомы (теплового удара) могут начинаться с одышки, учащённого сердцебиения и дыхания. В итоге могут пострадать нервные клетки и мозг, может даже начаться эпилепсия. Примерно 50% домашних животных, получивших тепловой удар, может умереть».

Охлаждающие попоны есть разных видов. Работающие на хладагенте могут навредить здоровью животного. Есть попоны на кристаллах – более щадящие. Их действие длится несколько суток. Также выпускают попоны из нескольких слоёв ткани. Один отражает солнце, другой впитывает и удерживает влагу, а третий позволяет влаге испаряться.

Специалисты напоминают, что такие жилеты в первую очередь не охлаждают, а защищают от перегрева. Поэтому их надо надевать перед прогулкой. Ну а гулять в жаркие дни лучше рано утром и поздно вечером.
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