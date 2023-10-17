Десятки собак в ярких костюмах по очереди выходят на красную дорожку. В столице Перу проводят ежегодный..

В Перу собаки и их владельцы поучаствовали в конкурсе костюмов на Хэллоуин

Десятки собак в ярких костюмах по очереди выходят на красную дорожку. В столице Перу проводят ежегодный конкурс на лучший наряд для Хэллоуина.

Питомцам приходится не только дефилировать перед зрителями, но и терпеливо участвовать в фотосессии. Выдерживают, правда, не все.

[владелица собаки]:

«У нас наряды в стиле семейки Аддамс. Собака – в костюме Уэнздей. Хотя парик она уже стащила, поскольку устала. А я Мортиша».

В этом году призовые места заняли лохматые модели в нарядах, сделанных по мотивам голливудских фильмов. Судьи оценивали креативность и оригинальность костюмов, а также умение демонстрировать наряд. Дополнительные баллы присуждали, если владельцы собак тоже пришли в костюмах.

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[Сурко Росарио, сотрудница администрации Лимы]:

«Первое место присудили Уэнздей (из «Семейки Аддамс»). Дальше идут Вилли Вонка, Барби и другие конкурсанты. Их выбрали, потому что в показе участвовали и хозяева в костюмах. Так что сегодня они стали победителями».

Цель конкурса не только в том, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Так организаторы хотят побудить владельцев животных ещё лучше заботиться о питомцах. Также они надеются, что люди станут чаще брать собак и кошек из приютов.

Хэллоуин отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Праздник уходит корнями в традиции древних кельтов Ирландии и Шотландии. Знаменитый символ Хэллоуина – светильник Джека. Он представляет собой полую тыкву со свечой внутри. Такой фонарь принято оставлять возле дома, чтобы отгонять от него злых духов.

Сейчас Хэллоуин – международный праздник. Его отмечают в Великобритании, США, Японии, Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии, а также в странах Западной и Восточной Европы.

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