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Бык весом 750 кг стал другом своей спасительницы

Бык весом 750 кг стал другом своей спасительницы
Бык весом 750 кг стал другом своей спасительницы

Хайди Росс работала на ферме в Шотландском нагорье. Девушка обнаружила новорождённого телёнка шортгорнской породы в куче навоза. Он родился недоношенным и не мог стоять и ходить.

Хайди стала заботиться о Торе – так назвали бычка. Она попросила фермера разрешить ей выкупить телёнка, а не отправлять его на бойню. Фермер согласился.

«У меня никогда не было животного крупнее морской свинки, поэтому решение взять Тора было для меня серьёзным шагом. Забота о бычке – стала для меня положительным опытом», – вспоминает Хайди.

Девушка рассказала, что потребовалось много времени и усилий, чтобы завоевать доверие бычка. «Я считаю, что все существа разумны. Быки тоже, как и другие животные, испытывают эмоции и проявляют чувства, как, например, собаки, кошки и лошади», – пояснила она.

Спустя три года Тор превратился в быка весом 750 кг. «Три года назад я бы рассмеялась, если бы мне сказали, что у меня будет друг-бык, и я не буду возражать против того, чтобы утопать в грязи, и в моих волосах всегда будет солома, а в выходные буду убирать сарай и собирать огромные лепёшки навоза с поля. Я бы не восприняла всё это всерьёз», – рассказала девушка.

Тора и Хайди связывает крепкая дружба. Они проводят много времени вместе. Бык весом 750 кг даже переворачивается, чтобы Хайди почесала ему живот, а иногда подталкивает её в спину, не причиняя вреда.

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