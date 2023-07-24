Уникальное и крупное место размножения осьминогов нашли у побережья Коста-Рики

На глубине трёх тысяч метров у побережья Коста-Рики осьминоги откладывают яйца. Этот питомник обнаружили учёные из..

На глубине трёх тысяч метров у побережья Коста-Рики осьминоги откладывают яйца.

Этот питомник обнаружили учёные из Университета Коста-Рики и Института океана имени Шмидта во время экспедиции в июне.

В мире есть только два других известных глубоководных питомника такого же масштаба – в Канаде и Калифорнии.

Ранее считалось, что район у побережья Коста-Рики непригоден для размножения осьминогов.

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[Одалиска Бредди, сотрудница Университета Коста-Рики]:

«Там начали вылупляться осьминоги. Это было невероятным открытием. Мы поняли, что это питомник, и что осьминоги там размножаются».

Это место находится в открытом море, в 200 километрах от полуострова Никойя в северной части Коста-Рики. На дне есть несколько небольших древних вулканов, которые произошли от Тихоокеанского хребта и образовались примерно 23 миллиона лет назад.

Здесь в водных глубинах гидротермальные источники несут холодную воду, которая по пути нагревается и достигает места, где были обнаружены осьминоги. Команда считает, что это может быть причиной появления такого большого места размножения.

[Мария Исабель Сандоваль, специалист по микропалеонтологии]:

«В этом месте проходят потоки холодной воды, которые входят в более крупные подводные горы через трещины, проходят через земную кору, собирают её тепло и уходят через меньшие подводные горы, такие как Дорадо, где находится питомник осьминогов. Разница температуры воды составляет 10 градусов».

В том же месте обнаружили новые подводные горы, о которых не знали ранее. Они обеспечивают среду обитания для множества морских существ. Там потенциально могут быть и виды, неизвестные науке.

Учёные отмечают, что властям Коста-Рики стоит превратить это место в заповедник и не допустить того, чтобы там начали шельфовую добычу полезных ископаемых.

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