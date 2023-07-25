Кадры с дрона раскрыли масштабы кратера Батагайка. Это термокарстовая впадина в Якутии. Её называют самым большим..

Километровый кратер Батагайка в Якутске увеличивается всё быстрее

Кадры с дрона раскрыли масштабы кратера Батагайка. Это термокарстовая впадина в Якутии. Её называют самым большим кратером вечной мерзлоты в мире.

Местный житель и исследователь Эрэл говорит, что началось всё в 60-х годах, когда здесь вырубили лес. Затем вечная мерзлота начала постепенно таять.

[Эрэл Стручков, местный житель и исследователь котлована]:

«Образовалась в 70-х годах как овраг сперва. И потом по (мере) оттаивания, по (мере наступления) солнечных дней и жары она начала расширяться».

Около 65% территории России приходится на вечную мерзлоту. Учёные говорят, что она нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир.

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Местные жители называют впадину «Воротами в преисподнюю». Она привлекает туристов. Однако расширение воронки – плохой признак.

[Никита Тананаев, сотрудник Института мерзлотоведения им. Мельникова]:

«В будущем, с повышением температуры и усилением антропогенного давления мы будем видеть всё больше и больше таких мегапросадок, пока вся вечная мерзлота не исчезнет».

Таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам на севере и северо-востоке России. Из-за этого рушатся дороги, трескаются дома, лопаются трубопроводы.

Усугубляют проблему лесные пожары, которые в последние несколько сезонов стали более интенсивными.

Местные жители говорят, что кратер быстро увеличивается. Ещё два года назад он был намного меньше.

[Эрэл Стручков, местный житель и исследователь котлована]:

«Здесь от тропинки метров 20-30 было. Сейчас вообще близко оказывается».

Учёные пока не знают точной скорости расширения кратера Батагайка. Но уверены, что она увеличивается.

[Никита Тананаев, сотрудник Института мерзлотоведения им. Мельникова]:

«Мы можем ожидать, что с повышением температуры воздуха (кратер) будет расширяться с большей скоростью».

Длина кратера составляет один километр. Глубина кое-где достигает 100 метров.

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