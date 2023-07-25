Амстердам может запретить вход в свой порт для круизных лайнеров

В Амстердаме хотят запретить круизным лайнерам заходить в местный порт. Городские власти сделают это частью плана..
Дата загрузки: 2023-07-26
Амстердам не первый город, чьё руководство решилось на такие меры. В прошлом Барселона, Дубровник и Венеция также либо сократили количество круизных лайнеров в своих портах, либо рассматривают такую возможность.
Сейчас администрация города прорабатывает детали новых правил. Неясно, когда меры будут реализованы. Однако местные жители уже надеются, что они смогут изменить ситуацию. В том числе сократят поток людей, которые едут на улицу Красных фонарей в поисках развлечений и наркотиков.
[Питер ван Заанен, житель Амстердама]:
[Аарон ван Гент, житель Амстердама]:
«Я думаю, что Амстердам наводнён большим числом туристов, поэтому трудно находиться в центре города. Хорошо, что мы начали немного исправлять ситуацию. И с точки зрения уменьшения загрязнения это тоже очень хорошо».
«Я думаю, что это неизбежно, потому что вы видите то же самое в Барселоне и Венеции. Давление туристов на городскую жизнь становится невыносимым. То же самое и в Амстердаме. Город просто переполнен туристами. Не хочется видеть такого в городе, где живёшь».
В 2023 году в порт Амстердама должно прибыть 114 круизных лайнеров. Общее число пассажиров составит 300 тысяч человек.
В целом город каждый год посещают миллионы туристов.
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