В Амстердаме хотят запретить круизным лайнерам заходить в местный порт. Городские власти сделают это частью плана..

Амстердам может запретить вход в свой порт для круизных лайнеров

В Амстердаме хотят запретить круизным лайнерам заходить в местный порт. Городские власти сделают это частью плана по сокращению туристического потока и уменьшению загрязнения.

Амстердам не первый город, чьё руководство решилось на такие меры. В прошлом Барселона, Дубровник и Венеция также либо сократили количество круизных лайнеров в своих портах, либо рассматривают такую возможность.

Сейчас администрация города прорабатывает детали новых правил. Неясно, когда меры будут реализованы. Однако местные жители уже надеются, что они смогут изменить ситуацию. В том числе сократят поток людей, которые едут на улицу Красных фонарей в поисках развлечений и наркотиков.

[Аарон ван Гент, житель Амстердама]:

«Я думаю, что Амстердам наводнён большим числом туристов, поэтому трудно находиться в центре города. Хорошо, что мы начали немного исправлять ситуацию. И с точки зрения уменьшения загрязнения это тоже очень хорошо».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Питер ван Заанен, житель Амстердама]:«Я думаю, что это неизбежно, потому что вы видите то же самое в Барселоне и Венеции. Давление туристов на городскую жизнь становится невыносимым. То же самое и в Амстердаме. Город просто переполнен туристами. Не хочется видеть такого в городе, где живёшь».

В 2023 году в порт Амстердама должно прибыть 114 круизных лайнеров. Общее число пассажиров составит 300 тысяч человек.

В целом город каждый год посещают миллионы туристов.

Короткая ссылка на эту страницу: