Стокгольм запретит бензиновые и дизельные автомобили в центре города

Центр Стокгольма хотят закрыть для бензиновых и дизельных автомобилей. С такой инициативой выступил городской совет. Она..

Центр Стокгольма хотят закрыть для бензиновых и дизельных автомобилей. С такой инициативой выступил городской совет. Она должна вступить в силу с 2025 года.

Запрет охватит 20 городских кварталов со множеством магазинов. Исключение сделают только для машин экстренных служб.

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[Ларс Стремгрен, член городского совета Стокгольма]:«Во многих городах мира говорят о качестве воздуха и улучшении городской среды. Всё больше людей хотят проводить время в центре города, и нам нужно сделать эту среду для них привлекательной».

Некоторые жители столицы поддерживают такие планы.

[житель Стокгольма]:«Маленькие шаги к более чистому воздуху и улучшению окружающей среды – это хорошо. Возможно, в первый год будет нелегко, но потом люди с этим смирятся». [жительница Стокгольма]:«Думаю, идея хорошая. Мы живём по соседству и считаем этот район немного грязным, хотя движение здесь не такое уж интенсивное».

А оппозиционные политики выступили против.

[Нике Эрбринк, член партии «Христианские демократы»]:«Компаниям будет сложнее и дороже делать поставки. Также потребуется много ресурсов полиции, чтобы обеспечить соблюдение запрета, а на фоне растущей преступности в Стокгольме такая расстановка приоритетов очень сомнительна. Наконец, это просто неэффективно».

Учёные уже давно развенчали миф об экологичности электрического транспорта. Он заряжается в основном от обычных электросетей. Значит электростанции выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, причём более ядовитых, чем выхлопы машин с двигателем внутреннего сгорания.

Электромобили тяжелее обычных машин, поэтому при движении увеличивается объём выброса в воздух твёрдых частиц. При этом они намного вреднее автомобильных выхлопов.

При производстве электрокаров из-за специфики технологического процесса атмосфера загрязняется больше, чем при строительстве дизельных и бензиновых машин. Кроме того, встаёт острая проблема утилизации батарей, которые состоят из высокотоксичных компонентов.

Городской совет Стокгольма проголосует за инициативу 23 ноября. В дальнейшем он планирует расширить зону, где будет ездить только электрический транспорт.

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