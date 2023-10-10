Крупные авиакомпании продолжают отменять рейсы в Израиль

Крупные авиакомпании частично приостановили полёты в Израиль после нападения боевиков ХАМАС. К вечеру понедельника из аэропорта..

Крупные авиакомпании частично приостановили полёты в Израиль после нападения боевиков ХАМАС. К вечеру понедельника из аэропорта Тель-Авива и обратно не выполнялась треть регулярных рейсов.

Авиакомпания Delta заявила, что отменяет рейсы в страну до конца месяца. United и American Airlines, а также многие европейские авиаперевозчики предприняли аналогичные шаги. В итоге в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве начался хаос.

[путешественник из Германии]:

«Наш рейс отменён, но мы сохраняем спокойствие. Мы уверены, что попадём домой. Это печальная ситуация. Но я знаю, что все прикладывают максимум усилий, чтобы люди попали в места назначения».

Исключением стала только израильская авиакомпания El Al. Она даже добавила рейсов, чтобы все желающие израильтяне могли вернуться домой и вступить в ряды армии. Сейчас Израиль проводит крупнейшую военную мобилизацию в своей истории.

[житель Израиля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Авиационные регуляторы в США и Европе пока не издавали официального распоряжения о том, что полёты в Израиль надо прекратить. Впрочем, Россия запретила ночные рейсы, сославшись на нестабильную ситуацию.

Между тем, Цахал продолжает наносить авиаудары по местам расположения, штабам и складам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Израиль полностью отключил анклав от электричества и водоснабжения. Также туда перестали доставлять продовольствие. Правительство говорит, что собирается полностью уничтожить группировку, которая уже убила около 900 израильтян, более 2600 были ранены. Ещё десятки попали в плен.

Следующие кадры могут шокировать. Израильские военные зашли в одну из приграничных деревень, которая непродолжительное время была под контролем боевиков. Здесь обнаружили тела около 100 убитых.

Израильские военные говорят, что освободили все территории, ранее занятые ХАМАС, и продолжают зачистку отдельных боевиков.

Израиль также укрепил позиции у границы с Ливаном. Сообщается, что оттуда в страну также пытались проникнуть боевики. Кроме того, вёлся ракетный обстрел.

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