Вот такие аэротакси в ближайшем будущем появятся в Нью-Йорке. Пока это только прототип. Сейчас его впервые..

Из Манхэттена в аэропорт Кеннеди за 7 минут будут доставлять пассажиров аэротакси Joby

Вот такие аэротакси в ближайшем будущем появятся в Нью-Йорке. Пока это только прототип. Сейчас его впервые испытывают в городских условиях. Электролёт разработала американская компания Joby Aviation.

Аэротакси вмещает пилота и четырёх пассажиров. На одном заряде может пролететь до 240 километров. Максимальная скорость – 320 километров в час. Аппарат оснащён системой вертикального взлёта и посадки. Работает в сто раз тише вертолёта. Звук пропеллеров сливается с шумом обычного городского транспорта.

[Джобен Бевирт, директор компании Joby Aviation]:

«Эти аэротакси меняют правила игры, поскольку работают значительно тише. А это значит, что можно разместить много вертодромов в таких городах, как Нью-Йорк».

По словам разработчиков, такое аэротакси сможет доставлять пассажиров из Манхэттена в аэропорт Кеннеди за семь минут. Тогда как на машине нужно ехать больше часа.

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[Джобен Бевирт, директор компании Joby Aviation]:

«После такого полёта требуется всего 5 минут для подзарядки. Столько же времени надо, чтобы высадить одну группу пассажиров и взять на борт другую».

Компания получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на испытания своего прототипа. На следующем этапе предстоит оформить лицензию на коммерческие перевозки. Начать их планируют в 2025 году.

Между тем мэр Нью-Йорка объявил, что вертодром в Манхэттене оснастят станциями для подзарядки электрических летательных аппаратов. Это упростит использование аэротакси.

У компании Joby Aviation есть завод в Калифорнии. Также в будущем построят предприятие в штате Огайо.

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