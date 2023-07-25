Реконструкцию боёв викингов провели в Дании

Спустя более тысячи лет после того, как викинги сражались в кольцевой крепости Треллеборг в Дании, около..

Спустя более тысячи лет после того, как викинги сражались в кольцевой крепости Треллеборг в Дании, около 1200 поклонников скандинавской культуры приехали сюда посмотреть на реконструкцию сражений.

Треллеборг и четыре других известных кольцевых форта были построены во время правления короля викингов Харальда I Синезубого. Он правил с 950-х по 80-е годы.

В битве участвует около 300 воинов. Это реконструкция сражения между Харальдом и его сыном Свейном Вилобородым, который в 980-х годах восстал против отца и отобрал трон.

[Анн-Кристин Ларсен, директор музея Треллеборг]:

«Мы создаём вероятное развитие событий. Король Харальд против своего сына. Мы знаем, что они не очень любили друг друга. Итак, мы создаём ситуацию, когда одна армия сражается за короля Харальда Синезубого, а другая – за Свейна Вилобородого».

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Реконструкции – дело серьёзное. Многие участники готовятся к ним целый год.

[Лассе Молбак Илсфорт, участник реконструкции]:

«Мы много тренируемся. Наша группа тренируется круглый год один или два раза в неделю по несколько часов. Так что для этого нужно приложить много усилий».

Реконструкция боёв – часть Треллеборгского фестиваля викингов. Он проходит ежегодно на руинах кольцевого форта. Здесь представляют скандинавские еду, музыку и ремёсла.

[Соня, участница фестиваля]:

«Это очень долгий процесс. Если хочешь создать платье, то для этого нужна целая зима. Придётся расчесать шерсть, а затем прясть её, ткать, красить. Это очень-очень долгий процесс. Но когда у тебя есть одно платье, оно прослужит всю жизнь».

Это мероприятие посвящено Харальду, поскольку он был одним из последних королей викингов, правивших на территории современной Дании, северной Германии и некоторых регионов Швеции и Норвегии. По всему своему королевству он распространил христианство.

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson даже назвал свою беспроводную технологию Bluetooth в честь этого короля. Название переводится как «синий зуб».

Неизвестно, почему кольцевые форты были заброшены. На двух из них, включая Треллеборг, были обнаружены следы боёв.

Правительство Дании надеется, что пять датских кольцевых фортов будут добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как ожидается, решение примут на заседании в Саудовской Аравии в сентябре этого года.

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