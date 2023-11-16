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В Перу в Амазонку выпустили сотни детёнышей речных черепах

В Перу в Амазонку выпустили сотни детёнышей речных черепах

Сотни детёнышей редких речных черепах торопятся к воде. Здесь, в Амазонке на севере Перу, начнётся их..

Дата загрузки: 2023-11-16

В Перу в Амазонку выпустили сотни детёнышей речных черепах
Сотни детёнышей редких речных черепах торопятся к воде. Здесь, в Амазонке на севере Перу, начнётся их самостоятельная жизнь.

Черепах вырастили биологи, чтобы помочь сохранению вида. Яйца собрали в сентябре в заповеднике «Пакайя-Самирия».

[Забрина Кэтрин Пипа Переа, биолог]:
«В этом году мы пережили довольно сильную засуху. Поэтому черепах родилось немного больше по сравнению с предыдущими годами, и вылуплялись они раньше, поскольку солнце было слишком жарким».

В заповеднике «Пакайя-Самирия» программа разведения черепах действует уже 20 лет. А с 2019 года маленьких рептилий выпускают в Амазонку рядом с городком Сан-Хосе-де-Лупуна.

[Альберто Суарес, сотрудник компании AJE Group]:

«Местные жители – наши друзья. В этом году мы вместе выпустили почти 3200 речных черепах. Этот проект очень важен, поскольку представляет собой сотрудничество между государственным и частным секторами».

За пять лет в Сан-Хосе-де-Лупуна выпустили в Амазонку 23 тысяч черепах.
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