Чудом остановили: пилот попытался отключить двигатели авиалайнера во время полёта

Отключить двигатели авиалайнера в полёте попытался пилот в США. Этого была не его смена. Он просто..

Отключить двигатели авиалайнера в полёте попытался пилот в США. Этого была не его смена. Он просто летел в кабине экипажа на откидном сиденье.

Мужчина хотел заглушить двигатели, включив систему пожаротушения. Экипаж лайнера мгновенно отреагировал и усмирил злоумышленника. Его вывели из кабины, после чего сообщили о случившемся авиадиспетчерам.

Инцидент произошёл на самолёте Horizon Air – дочерней компании холдинга Alaska Air Group. Авиалайнер выполнял рейс Эверетт – Сан-Франциско. На борту было 80 пассажиров, включая детей, а также четверо членов экипажа. После случившегося самолёт перенаправили в Портленд.

В аэропорту полиция задержала пилота-нарушителя. Это 44-летний Джозеф Дэвид Эмерсон. По данным Alaska Air, у пилота есть лицензия, а в сентябре он проходил медкомиссию, и его допустили к работе.

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Подозреваемому предъявят обвинения в покушении на убийство и создании угрозы для воздушного судна. Расследование проводит ФБР.

Между тем Федеральное управление гражданской авиации заявило, что инцидент не связан с текущими мировыми событиями. А ФБР, в свою очередь, успокаивает пассажиров, говоря, что никакой постоянной угрозы, связанной с произошедшим, нет. Эксперты придерживаются такого же мнения.

[Алан Дил, консультант по авиационной безопасности]:«Такое происходит крайне редко. Думаю, нет необходимости кардинально менять политику в отношении третьих лиц в кабине экипажа».

В авиации есть термин «откидное сиденье». Оно предназначено для тех, кто не управляет самолётом. Например, в кабине экипажа может лететь пилот, который не находится при исполнении своих обязанностей.

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