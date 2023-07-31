Как одинокие попугаи общаются по видеосвязи

Домашние попугаи из-за недостатка общения чувствуют одиночество. Это сказывается на их здоровье. Исследователи нашли способ помочь птицам.



Учёные решили научить одиноких птиц звонить друг другу по видеосвязи и выяснить будут ли они общаться. Научить их звонить не составило труда. Но исследователи хотели узнать будут ли птицы выбирать собеседника, если им предоставить такую возможность.



Как оказалось: «да». Исследователи из Северо-Восточного университета в Бостоне и Университета Глазго в Шотландии обнаружили, что виртуальное взаимодействие помогает улучшить навыки общения у домашних попугаев.



Две недели птиц учили звонить в колокольчик, прикасаясь к изображению другого попугая на экране планшета. Если птицы проявляли равнодушие, страх или агрессию звонок прерывали. «Мы следили за поведением птиц, чтобы расширить их возможности и помочь избежать негативного опыта», – рассказала Ребекка Кляйнбергер, соавтор исследования. На следующем этапе, который назвали «периодом открытых звонков», птицы могли свободно звонить и выбирать собеседника.



15 отобранных для эксперимента попугаев за три месяца позвонили по видеосвязи 147 раз. На видеосъёмку звонков ушло более 1000 часов.

В ходе эксперимента некоторые птицы научились у своих виртуальных друзей новым навыкам. Например, добывать корм и издавать новые звуки.

«Я удивилась диапазону различных форм поведения, – рассказала соавтор исследования Илена Хирски-Дуглас. – Некоторые попугаи пели, некоторые играли и ходили вверх ногами, а кто-то показывал другой птице свои игрушки. Две птицы подошли очень близко к экрану и звали друг друга, говоря: «Привет! Иди сюда! Привет!»».

По итогам исследования сделали выводы: птицы, которые больше звонили, формировали предпочтения. А также попугаи, которые чаще звонили, получали больше звонков от других птиц.



Большинство попугаев быстро подружились. Например, какаду и жако общаются уже более года. Птицы также привязались к людям, ухаживающим за их «удалёнными друзьями».



У одиноких попугаев теперь появилась возможность подружиться с другими птицами виртуально. Однако исследователи считают, что проводить подобный эксперимент должны специалисты.