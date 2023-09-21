«Рогатая собака» любит гулять по австралийскому пляжу

Познакомьтесь с козлом Бенджи и его лучшим другом – собакой по кличке Босон. Они гуляют по..

[Гэри Энджел, хозяин козла Бенджи]:

«Поскольку он всё время находится рядом с собакой или собаками, мы относимся к нему как к собаке с рогами».

Познакомьтесь с козлом Бенджи и его лучшим другом – собакой по кличке Босон. Они гуляют по австралийскому пляжу в штате Новый Южный Уэльс.

Козлёнок Бенджи родился в период засухи. На ферме не могли его содержать, поэтому искали ему новых хозяев. В итоге животное забрал к себе Гэри.

Бенджи вырос и привык к вольной жизни, созерцанию окружающей природы и «ландшафтному дизайну», а точнее поеданию растений на пляже. Вместе с хозяином и своим другом он часто ходит в местное кафе.

[Шелдон Янг, владелец пляжа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Все любят Бенджи. Он очень вежливый и спокойный. Непривычное зрелище. При этом он ведёт себя как обычный домашний питомец. Обожает фруктовые тосты, особые фруктовые тосты».

Хозяину Бенджи приходится ухаживать за его длинной шерстью и козлиной бородкой.

[Гэри Энджел, хозяин козла Бенджи]:

«Раз в месяц он проходит через собачью мойку. Ему очень нравится, потому что там комфортная температура. И ещё ему нравится фен, которым завершают процедуру».

После прогулки по песку Бенджи и Босон каждый день отправляются в центр города. Там неразлучную парочку тоже все давно знают.

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