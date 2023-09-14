Мужчина уже 28 лет кормит бездомных кошек

Эта история началась 28 лет назад. Житель американского города Хартфорд Вилли Ортис увидел бездомную кошку. Она выпрашивала еду, и мужчина её покормил.



Вилли узнал, что в городе живут несколько колоний бездомных кошек. Им нужны еда и уход. Мужчина решил заботиться о бездомных животных. Люди его спрашивали, зачем он кормит кошек каждый день. Некоторые говорили, что он даёт им слишком много еды. Вили отвечал: «Вы едите каждый день, не так ли? Вы едите три раза в день, а они едят лишь раз в сутки».



Когда кошки болели, мужчина отвозил их к ветеринару. Некоторых стерилизовали. Вилли собирал котят и находил им хозяев. На питание почти 70 котят ему приходилось тратить 600 долларов в месяц. Медицинское обслуживание тоже стоило дорого. Вилли стал собирать металлолом и продавать его, чтобы хватало денег на помощь животным. Он договорился с местным предприятиями, которые и отдавали ему свой металлолом.



Мужчина кормил 16 колоний кошек, но денег на ветеринара всё равно не хватало. Кэтлин Шленц решила помочь Вилли. Она организовала сбор средств на платформе GoFundMe. «Пожалуйста, по возможности поддержите Вилли и его кошек. Пожертвовав на эту кампанию, вы не только поможете кошкам прожить более долгую и здоровую жизнь, но и поспособствуете решению большой проблемы в Хартфорде», – написала женщина.



Кэтлин рассказала, что все кошки здоровы, а некоторых из них Вилли кормит уже более 15 лет.



Сейчас Вилли 82 года. Он вдовец. У мужчины двое детей, четверо внуков и двое правнуков. Вилли считает своей миссией заботиться о бездомных кошках.

