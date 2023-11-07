Мужчина спас волка от смерти, теперь они лучшие друзья

Волк по кличке Риггс сбежал от хозяина в округе Оклахома в США. Риггс скитался несколько месяцев и ел то, что находил в мусорных баках. Зверя обнаружили на заднем дворе дома.

Сотрудники службы контроля за животными поймали Риггса и привезла в приют. Волка должны были усыпить, поскольку в Оклахоме запрещено держать волков дома. Сотрудник приюта позвонил в организацию Apex Protection Project, которая занимается спасением волков.



Пола и Стив, основатели организации Apex Protection Project в Лос-Анджелесе, узнав о волке, сразу за ним поехали. Им нужно было проехать 19 часов, чтобы забрать Риггса. Они приехали вовремя и забрали животное.

Риггс сразу же подружился со Стивом. Поначалу Стив сомневался, что Риггс чистокровный волк. Но, как оказалось, так и есть. Мужчина рассказал, что Риггс отличается от большинства волков, о которых они заботятся. Новый питомец любит быть рядом с людьми, а к Стиву даже ластится.



Мужчина говорит, что волки любят друг друга и заботятся друг о друге. По его мнению, людям есть чему у них поучиться.

Некоммерческая организация Apex Protection Project создана в 2015 году для спасения волков. Сотрудники организации Apex спасли более 400 волчат, выращенных в неволе. Организация занимается сохранением этого вида в дикой природе, а также просветительской деятельностью. В образовательных программах уже поучаствовали тысячи людей.