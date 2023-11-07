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Телеканал NTD

Мужчина спас волка от смерти, теперь они лучшие друзья

Мужчина спас волка от смерти, теперь они лучшие друзья
Мужчина спас волка от смерти, теперь они лучшие друзья

Волк по кличке Риггс сбежал от хозяина в округе Оклахома в США. Риггс скитался несколько месяцев и ел то, что находил в мусорных баках. Зверя обнаружили на заднем дворе дома.

Сотрудники службы контроля за животными поймали Риггса и привезла в приют. Волка должны были усыпить, поскольку в Оклахоме запрещено держать волков дома. Сотрудник приюта позвонил в организацию Apex Protection Project, которая занимается спасением волков.

Пола и Стив, основатели организации Apex Protection Project в Лос-Анджелесе, узнав о волке, сразу за ним поехали. Им нужно было проехать 19 часов, чтобы забрать Риггса. Они приехали вовремя и забрали животное.

Риггс сразу же подружился со Стивом. Поначалу Стив сомневался, что Риггс чистокровный волк. Но, как оказалось, так и есть. Мужчина рассказал, что Риггс отличается от большинства волков, о которых они заботятся. Новый питомец любит быть рядом с людьми, а к Стиву даже ластится.

Мужчина говорит, что волки любят друг друга и заботятся друг о друге. По его мнению, людям есть чему у них поучиться.

Некоммерческая организация Apex Protection Project создана в 2015 году для спасения волков. Сотрудники организации Apex спасли более 400 волчат, выращенных в неволе. Организация занимается сохранением этого вида в дикой природе, а также просветительской деятельностью. В образовательных программах уже поучаствовали тысячи людей.

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