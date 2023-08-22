Как мальчик помогает бездомным собакам найти новых хозяев

11-летний Тьяго из города Антониу-Праду в Бразилии очень хотел помочь бездомным животным. Он предложил отцу купать уличных собак, «чтобы они были чистыми и не пахли, и люди лучше к ним относились».



В конце 2020 года Тьяго и его папа запустили проект «Я бездомный, но чистый». «Ловить собак на улице оказалось делом не простым, поскольку они стали пугливыми из-за жестокого обращения, – рассказал мальчик. – Мы их купали и кормили. Когда отец стал сотрудничать с организацией «Ноев ковчег», мыли недавно спасённых ею собак».



Отец Тьяго фотографирует чистых собак. Ухоженный вид даёт больше возможностей найти новых хозяев. Фотографии публикуют в социальных сетях. Мальчику помогают местные жители: они приносят шампунь и другие товары для животных.

«Это начинание принесло плоды, – рассказал Тьяго, – большинство «мохнатиков» уже нашли новых хозяев. Это вдохновляет продолжать работу», – поделился мальчик.



Тьяго считает, что его усилия помогут изменить отношение к бездомным животным и убедить больше людей взять их домой. «Когда люди берут собаку, для меня это самое радостное событие. Но я хочу, чтобы люди понимали: это не игрушка и не вещь. Это существо, которое будет жить очень долго, и оно хочет только любить нас».