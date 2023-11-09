Бездомная собака нашла, где работает человек, который её кормит

Однажды малазиец Мохд Рихдуан гулял по пляжу и увидел бездомных щенков. При виде Рихдуана те дружелюбно завиляли хвостами и подбежали. У мужчины была еда, и он их покормил.



Рихдуан стал часто наведываться на пляж и кормить щенков. Они привыкли и ждали его прихода. Несколько дней у мужчины было много работы в магазине, и он не ходил на пляж. Однажды утром он с удивлением обнаружил рядом с магазином бездомного щенка по кличке Салли.



С тех пор Салли каждый день приходит к магазину и ждёт до вечера. Мужчина говорит щенку: «Если меня нет рядом, пожалуйста, не играй на дороге». «Щенок меня слушается и спит возле магазина, ожидая меня! – рассказал он.



Теперь к магазину с пляжа стали приходить и другие щенки. Они ждут окончания рабочего дня Рихдуана. Мужчина заботится о собаках, но не может взять их домой. Он рассказал эту историю в соцсетях и выкладывает фото Салли. Рихдуан надеется, что Салли и другие щенки найдут любящих хозяев.