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Телеканал NTD

Бездомная собака нашла, где работает человек, который её кормит

Бездомная собака нашла, где работает человек, который её кормит
Бездомная собака нашла, где работает человек, который её кормит

Однажды малазиец Мохд Рихдуан гулял по пляжу и увидел бездомных щенков. При виде Рихдуана те дружелюбно завиляли хвостами и подбежали. У мужчины была еда, и он их покормил.

Рихдуан стал часто наведываться на пляж и кормить щенков. Они привыкли и ждали его прихода. Несколько дней у мужчины было много работы в магазине, и он не ходил на пляж. Однажды утром он с удивлением обнаружил рядом с магазином бездомного щенка по кличке Салли.

С тех пор Салли каждый день приходит к магазину и ждёт до вечера. Мужчина говорит щенку: «Если меня нет рядом, пожалуйста, не играй на дороге». «Щенок меня слушается и спит возле магазина, ожидая меня! – рассказал он.

Теперь к магазину с пляжа стали приходить и другие щенки. Они ждут окончания рабочего дня Рихдуана. Мужчина заботится о собаках, но не может взять их домой. Он рассказал эту историю в соцсетях и выкладывает фото Салли. Рихдуан надеется, что Салли и другие щенки найдут любящих хозяев.

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