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Телеканал NTD

Бездомная кошка с котятами нашла заботливую хозяйку. Фото

Бездомная кошка с котятами нашла заботливую хозяйку. Фото
Бездомная кошка с котятами нашла заботливую хозяйку. Фото

Сотрудники организации по спасению животных обнаружили на улице в американском штате Орегон бездомную кошку. С ней были четыре новорождённых котёнка.

Волонтёр-спасатель Кайла стала заботиться о кошачьей семье. Женщина заметила, что у кошки, которую назвали Присцилла, нет передних зубов и правого верхнего клыка. Из-за этого она постоянно высовывала язык и, казалось, что она улыбается.


Сначала Присцилла не доверяла людям. «Я пыталась уговорить Присциллу лечь на мои колени, но она не хотела», – рассказала Кайла.


Из четырёх котят осталось трое – самый слабый умер. Выживших назвали Зельда, Эффи и Бесси. Они были под присмотром не только мамы-кошки, но и Кайлы. Кошка внимательно следила за Кайлой и стала ей доверять.


Через несколько дней кошка забралась к Кайле на колени, обхватила их лапами и разрешила себя погладить.

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