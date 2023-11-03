Шведские учёные сделали то, чего ещё не удавалось сделать никому. Они извлекли и секвенировали РНК вымершего вида. Об этом подробнее.

Учёные успешно извлекли и секвенировали молекулы РНК из туши сумчатого волка возрастом более ста лет. Этот..
Дата загрузки: 2023-11-03
Образец был взят у чучела животного, которое хранится при комнатной температуре в Шведском музее естественной истории с 1891 года.
Молекулы РНК значительно меньше ДНК. Исследователи считали, что они быстро разлагаются при комнатной температуре. Один из руководителей проекта Лав Дален говорит, что это делает извлечение молекул у сумчатого волка значительным достижением.[Лав Дален, профессор эволюционной геномики]:
«Это первый случай, когда кто-либо извлёк РНК у вымершего вида».
Дален отмечает, что исследование не направлено на попытку воскресить этот вид. Но его результаты могут иметь широкий спектр применения.[Лав Дален, профессор эволюционной геномики]:
«Один из них может оказаться весьма интересным в будущем. Это изучение РНК-вирусов».
По его словам, работа команды может позволить собирать и секвенировать РНК-вирусы из кожи животных, хранящихся в музеях. Это даст возможность изучить, как развивались конкретные вирусы.
Сумчатые волки были плотоядными хищниками и жили на австралийском острове Тасмания. Их истребили в результате охоты. Последний представитель вида умер в зоопарке в Хобарте в 1936 году.
Особь, из которой извлекли РНК, была убита в 1888 году. В шведский музей попала в 1891-м.
Куратор отдела млекопитающих музея говорит, что к ним уже обратились с просьбами взять образцы РНК и у других видов животных.[Даниэла Кальтхофф, сотрудница Шведского музея естественной истории]:
«Нас уже спрашивают, можем ли мы сделать то же самое с другими экземплярами из наших коллекций. Так что это ещё не конец».
Центр палеогенетики в Стокгольме – это совместное предприятие Стокгольмского университета и Шведского музея естественной истории.
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