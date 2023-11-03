Учёные успешно извлекли и секвенировали молекулы РНК из туши сумчатого волка возрастом более ста лет. Этот..

Шведские учёные сделали то, чего ещё не удавалось сделать никому. Они извлекли и секвенировали РНК вымершего вида. Об этом подробнее.

Учёные успешно извлекли и секвенировали молекулы РНК из туши сумчатого волка возрастом более ста лет. Этот вид считается вымершим с 1936 года.

Образец был взят у чучела животного, которое хранится при комнатной температуре в Шведском музее естественной истории с 1891 года.

Молекулы РНК значительно меньше ДНК. Исследователи считали, что они быстро разлагаются при комнатной температуре. Один из руководителей проекта Лав Дален говорит, что это делает извлечение молекул у сумчатого волка значительным достижением.

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[Лав Дален, профессор эволюционной геномики]:

«Это первый случай, когда кто-либо извлёк РНК у вымершего вида».

Дален отмечает, что исследование не направлено на попытку воскресить этот вид. Но его результаты могут иметь широкий спектр применения.

[Лав Дален, профессор эволюционной геномики]:«Один из них может оказаться весьма интересным в будущем. Это изучение РНК-вирусов».

По его словам, работа команды может позволить собирать и секвенировать РНК-вирусы из кожи животных, хранящихся в музеях. Это даст возможность изучить, как развивались конкретные вирусы.

Сумчатые волки были плотоядными хищниками и жили на австралийском острове Тасмания. Их истребили в результате охоты. Последний представитель вида умер в зоопарке в Хобарте в 1936 году.

Особь, из которой извлекли РНК, была убита в 1888 году. В шведский музей попала в 1891-м.

Куратор отдела млекопитающих музея говорит, что к ним уже обратились с просьбами взять образцы РНК и у других видов животных.

[Даниэла Кальтхофф, сотрудница Шведского музея естественной истории]:«Нас уже спрашивают, можем ли мы сделать то же самое с другими экземплярами из наших коллекций. Так что это ещё не конец».

Центр палеогенетики в Стокгольме – это совместное предприятие Стокгольмского университета и Шведского музея естественной истории.

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