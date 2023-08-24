Болезнь Паркинсона смогут диагностировать раньше благодаря сканированию глаз

Любой, кто проходил проверку зрения, знаком с этим аппаратом. Это сканер оптической когерентной томографии. Его используют..

Любой, кто проходил проверку зрения, знаком с этим аппаратом. Это сканер оптической когерентной томографии.

Его используют для трёхмерного сканирования глаз в высоком разрешении, чтобы выявить серьёзные заболевания, такие как глаукома.

Вскоре этот аппарат также начнут использовать для диагностики болезни Паркинсона. Причём выявить болезнь можно будет за семь лет до появления симптомов.

[Зигфрид Вагнер, исследователь]:

«Особенность болезни Паркинсона в том, что она поражает определённый тип клеток мозга, которые используют дофамин. В глазах также есть клетки, которые используют дофамин. Большинство находятся в определённом месте в сетчатке». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы надеемся, что через несколько лет вы потенциально сможете пойти в местный магазин оптики, сделать тест и обнаружить ранние признаки этого состояния».

Учёные просканировали сотни тысяч пациентов и благодаря искусственному интеллекту создали особый алгоритм. Он умеет выявлять изменения сетчатки, указывающие на наличие болезни Паркинсона.

Быстрая диагностика позволит пациентам начать лечение раньше.

[Анджела Орчард, пациентка с болезнью Паркинсона]:

«Если бы тесты на болезнь Паркинсона были легкодоступны в сочетании с проверкой зрения, я бы сделала это, и в моей жизни было бы больше активности, чем сейчас».

Ранее с помощью сканирования глаз также научились выявлять признаки болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и шизофрении.

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