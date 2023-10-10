Угандийский стартап зарабатывает на ненужных банановых стеблях

На этой банановой ферме в Уганде пришла пора собирать урожай. Плоды пойдут на продажу, а вот..
Дата загрузки: 2023-10-11
Раньше старые стебли просто оставляли гнить неподалёку. Но теперь всё может измениться. Местные стартапы нашли способ на них заработать.
Компания скупает банановые стебли у фермеров. С ней сотрудничают уже более 60 хозяйств. Сырьё идёт на переработку.
[Эггри Муганга, сотрудник компании Tupande Holdings]:
«Мы разделяем стебель на волокна, потом их сушим, сортируем, очищаем от грязи, упаковываем и продаём. Наш вклад в том, что мы даём дополнительный доход фермерам, превращаем отходы во ценную продукцию и продаём её партнёрам».
Банановые волокна покупает другой стартап. Причём не только у компании, но и у местных фермеров. За килограмм сырья платят примерно три доллара.
[Джон Окелло, сотрудник компании TEXFAD]:
«Мы решили работать с банановым волокном, потому что Уганда – один из крупнейших производителей и потребителей бананов в мире».
Из банановых волокон ткут половики, коврики, делают абажуры, парики и даже тонкую ткань, похожую на хлопковую. Сотрудники компании надеются, что их продукция избавит рынок от синтетических материалов.
[Фейт Кабахума, сотрудница компании TEXFAD]:
«Синтетика засоряет почву. Идите сейчас в свой сад, то даже там найдёте синтетические нити. Это не безвредно для природы в отличие от натурального сырья. Оно биологически разлогаемо, поэтому может гнить в почве, не препятствуя её насыщению влагой».
В компании TEXFAD работает более 30 человек. Всю продукцию делают вручную. Изделия продают в местном магазине, а также экспортируют в Европу.
В Уганде банановые фермы занимают более миллиона гектаров земли. Так что недостатка в сырье быть не должно.
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