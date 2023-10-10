Угандийский стартап зарабатывает на ненужных банановых стеблях

На этой банановой ферме в Уганде пришла пора собирать урожай. Плоды пойдут на продажу, а вот..

На этой банановой ферме в Уганде пришла пора собирать урожай. Плоды пойдут на продажу, а вот ненужные стебли надо срубать. На их месте вскоре начнут расти новые.

Раньше старые стебли просто оставляли гнить неподалёку. Но теперь всё может измениться. Местные стартапы нашли способ на них заработать.

Компания скупает банановые стебли у фермеров. С ней сотрудничают уже более 60 хозяйств. Сырьё идёт на переработку.

[Эггри Муганга, сотрудник компании Tupande Holdings]:

«Мы разделяем стебель на волокна, потом их сушим, сортируем, очищаем от грязи, упаковываем и продаём. Наш вклад в том, что мы даём дополнительный доход фермерам, превращаем отходы во ценную продукцию и продаём её партнёрам».

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Банановые волокна покупает другой стартап. Причём не только у компании, но и у местных фермеров. За килограмм сырья платят примерно три доллара.

[Джон Окелло, сотрудник компании TEXFAD]:

«Мы решили работать с банановым волокном, потому что Уганда – один из крупнейших производителей и потребителей бананов в мире».

Из банановых волокон ткут половики, коврики, делают абажуры, парики и даже тонкую ткань, похожую на хлопковую. Сотрудники компании надеются, что их продукция избавит рынок от синтетических материалов.

[Фейт Кабахума, сотрудница компании TEXFAD]:

«Синтетика засоряет почву. Идите сейчас в свой сад, то даже там найдёте синтетические нити. Это не безвредно для природы в отличие от натурального сырья. Оно биологически разлогаемо, поэтому может гнить в почве, не препятствуя её насыщению влагой».

В компании TEXFAD работает более 30 человек. Всю продукцию делают вручную. Изделия продают в местном магазине, а также экспортируют в Европу.

В Уганде банановые фермы занимают более миллиона гектаров земли. Так что недостатка в сырье быть не должно.

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