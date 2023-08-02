Самый быстро заряжающийся гоночный электрокар создали в Нидерландах

Болиды с электромотором в скором будущем могут стать мечтой каждого автогонщика. Пока минус таких автомобилей в..

Болиды с электромотором в скором будущем могут стать мечтой каждого автогонщика. Пока минус таких автомобилей в долгой зарядке. Но этот гоночный прототип полностью рушит стереотипы. Он заряжается всего за четыре минуты.

Болид построила студенческая команда InMotion, созданная в 2012 году в Эйндховене в Нидерландах. Разработчики называют своё детище самым быстро заряжающимся электрическим гоночным автомобилем в мире.

[Хике ван Хес, член команды InMotion]:

«Мы уже достигали времени зарядки в 12 минут, что на десять минут быстрее, чем у существующих на рынке аккумуляторов. А на прошлой неделе мы представили аккумулятор, который заряжается за четыре минуты, а если точнее – за 3 минуты и 56 секунд».

Обычные аккумуляторы заряжаются по несколько часов. Если процесс ускорить, будет выделяться больше тепла. В итоге батарея прослужит недолго. Студенты решили эту проблему, внедрив в аккумулятор систему охлаждения.

[Якко Тейхёйс, член команды InMotion]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Для быстрой зарядки автомобилей необходимо охлаждение, потому что литиевые элементы выделяют тепло, и это ограничивающий фактор, поскольку элементы перегреваются. Однако, у нас хорошее охлаждение, и всё остаётся в норме».

Ёмкость аккумулятора – 29 киловатт-час. Он обеспечивает запас хода в 250 километров. Спортивный прототип соответствует классу LMP3. Пока болид тестируют на трассе «Зандворт» в Нидерландах. Позже он будет участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» во Франции, но только для демонстрации новых технологий.

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